Индия запустила первый поезд на водородном топливе

Индийские железные дороги делают большой шаг навстречу экологическому будущему, выпустив на рельсы первый поезд собственного производства, работающий на водороде. Новинка способна перевозить более двух тысяч пассажиров, оставляя после себя лишь водяной пар.

Что известно о новом транспорте?

Новинка, изготовленная полностью собственными силами, работает на водородных топливных элементах. Водород в такой системе вступает в реакцию с кислородом и вырабатывает электроэнергию для движения поезда. Единственный побочный продукт – водяной пар, а не углекислый газ. Об этом сообщает издание AP News.

Поезд получил название NaMo Green Rail. "NaMo" – это распространенное сокращение имени и фамилии премьер-министра Нарендры Моди. Неизвестно, по чьей инициативе ему присвоили такое название.

Это очень важный день на пути к независимой Индии и устойчивому развитию,

– прокомментировал сам Моди, представляя новинку в пятницу, 17 июля.

Поезд состоит из двух головных вагонов и восьми пассажирских вагонов. Он рассчитан примерно на 2600 пассажиров. Поезд уже вышел на испытания и стал новой ставкой железной дороги на чистую энергию.

Где он будет курсировать?

Первый маршрут – в штате Харьяна, от станции Джинд.

В коммерческой эксплуатации поезд должен развивать скорость до 75 километров в час, но во время испытаний на маршруте Джинд – Сонипат его уже разгоняли до 120 километров в час.

Что еще известно о проекте?

Судя по имеющимся данным, поезд имеет запас хода около 250 километров на одной заправке. Его построили на базе модернизированной платформы DEMU на заводе Integral Coach Factory в Ченнаи, а водородную систему интегрировала компания Medha Servo Drives. Топливные элементы поставляла компания Ballard Power Systems.

В Джинде также создали инфраструктуру для производства, хранения и заправки водородом. Поезд оснастили датчиками утечки водорода, системами обнаружения пламени и постоянного мониторинга.

Индия рассматривает водородные поезда как альтернативу дизелю на неэлектрифицированных участках и еще один шаг к сокращению выбросов в железнодорожной сети.