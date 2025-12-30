В Украине в ближайшее время запустится 5G: где и в каких городах

В Украине готовятся к пилотному запуску мобильной связи пятого поколения. 5G заработает не сразу по всему городу, а в отдельных тестовых зонах. О сроках старта и особенностях внедрения технологии рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что запуск 5G в Украине состоится в формате пилота. По его словам, в течение ближайших нескольких недель связь пятого поколения появится не на всей территории городов, а только в отдельных локациях. Этот этап должен стать основой для дальнейшего масштабирования технологии по стране. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прямую трансляцию в TikTok министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Почему 5G в Украине начнут с пилотных зон?

Федоров отметил, что внедрение 5G во время полномасштабной войны является сложной технической задачей и задачей безопасности. Технология работает на определенных частотах, которые должны быть полностью совместимыми с военными системами. Именно поэтому государство длительное время координировало подготовку вместе с военными и проводило необходимые тестирования.

При развертывании 5G необходимо учитывать работу военной авиации, радаров и средств радиоэлектронной борьбы, которые украинские защитники применяют против российских оккупантов. Поэтому запуск в пилотном формате считают наиболее безопасным и контролируемым вариантом.

Как пишет издание Blink, еще в августе правительство расширило перечень населенных пунктов, где возможно тестирование 5G, добавив Харьков и Бородянку в Киевской области. На тот момент старт пилота планировали на осень. В то же время в ноябре глава НКЕК Лилия Мален отмечала, что полноценное внедрение 5G напрямую зависит от ситуации с безопасностью в стране.

Несмотря на войну, регулятор уже готовится к проведению аукциона на частоты для 5G, поскольку подготовка к такому процессу занимает значительное время. После завершения пилотного этапа и анализа его результатов проект планируют постепенно расширять. В Минцифры подчеркивают, что развитие современных стандартов связи остается важной составляющей цифровой трансформации Украины даже в военных условиях.

Реальны ли выборы через "Дію"?

Проведение выборов в Украине актуализировалось на фоне мирных переговоров и требований со стороны США. Учитывая военное положение, организовать этот процесс сложно. Онлайн-формат голосования требует существенных изменений в законодательство, соответствующего решения Верховной Рады и позиции Центральной избирательной комиссии.

По словам Федорова, для этого парламент должен принять соответствующие законодательные изменения, а ЦИК определиться с целесообразностью такого формата и субъектами его реализации. На сегодня же, кроме обсуждений в публичном пространстве, никаких реальных шагов в этом направлении не сделано. Только после принятия необходимых решений можно будет говорить о возможном дальнейшем развитии этой идеи.