У побережья Мадагаскара нашли корабль, захваченный пиратами 300 лет назад

У берегов Мадагаскара, на острове Сент-Мари, исследователи обнаружили остатки португальского корабля Nossa Senhora do Cabo, который 300 лет назад был захвачен пиратами. Когда-то на его борту находился огромный клад стоимостью более 138 миллионов долларов по современным оценкам, но сейчас ученые нашли лишь отдельные артефакты, которые оставили после себя похитители.

Сокровище из глубин истории

В 1721 году португальский корабль Nossa Senhora do Cabo, весом 700 тонн, направлялся из Гоа в Лиссабон с бесценным грузом. На борту были золото, серебро, драгоценные камни, включая 110 бриллиантов, 250 изумрудов, 20 рубинов и 20 сапфиров, а также шелк. Кроме этого, корабль перевозил португальского вице-короля, архиепископа Гоа и более 200 порабощенных людей из Мозамбика. Однако судно попало в шторм, получило значительные повреждения и остановилось у острова Реюньон. Там оно стало жертвой пиратов во главе с известным Оливье Левассером, известным как "Канюк". После нападения корабль был приведен к острову Носи Бораха, исторически известного как Иль-Сент-Мари, пишет 24 Канал со ссылкой на Wreckwatch.

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Исследователи из Центра сохранения исторических кораблекрушений в Массачусетсе, Брендон Клиффорд и Марк Агостини, в течение 16 лет изучали обломки у берегов Мадагаскара. С помощью сонарного сканирования и технологий дистанционного зондирования они идентифицировали корабль по его структуре.

Ученые отмечают, что после захвата корабль отремонтировали, переименовали в Victorieux и некоторое время использовали для дальнейших пиратских рейдов. В конце концов, по историческим данным, судно было сожжено и затоплено у побережья Иль-Сент-Мари. Судя по всему, на борту в тот момент находилась некоторая добыча пиратов, поскольку среди обломков нашли немного артефактов. Это, конечно же, не те самые сокровища, которые перевозил португальский вице-король в 1721 году, но и эти находки немало рассказывают о тогдашних богатствах, религиозные артефакты и судьбу экипажа.

Среди находок – религиозные фигурки, предметы из дерева и слоновой кости, в частности изображение Девы Марии и часть распятия. Эти предметы, вероятно, были изготовлены в Гоа, что подтверждает происхождение судна. Также были найдены золотые монеты с датами чеканки между 1649 и 1718 годами, что соответствует периоду активности корабля.



Две золотые монеты, одна из которых происходит из Османской империи, отчеканены между концом XVII и началом XVIII веков / Фото Brandon A. Clifford/Mark R. Agostini



Фрагменты керамики / Фото Brandon A. Clifford/Mark R. Agostini

Остров Иль-Сент-Мари, расположен у северо-восточного побережья Мадагаскара, в XVIII веке был настоящей пиратской базой. Его естественная гавань обеспечивала защиту от штормов, а близость к торговым путям делала идеальным местом для нападений на торговые суда. Исследователи отмечают, что там могут быть еще 7-10 затонувших кораблей, которые ждут своего открытия.



Статуэтка Христа из слоновой кости на месте затонувшего судна Nossa Senhora do Cabo / Фото Brandon A. Clifford/Mark R. Agostini



Статуя Мадонны / Фото Brandon A. Clifford/Mark R. Agostini

С помощью подводных раскопок и геофизических методов ученые обнаружили также китайский экспортный фарфор и табличку с надписью "INRI", что указывает на португальское католическое происхождение груза.



На месте затопления были найдены фарфоровые чашки и фрагменты посуды / Фото Brandon A. Clifford/Mark R. Agostini



На слоновой кости вырезаны буквы INRI (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum) / Фото Brandon A. Clifford/Mark R. Agostini

Эта находка является уникальной, ведь археологически подтвержденных пиратских кораблей из так называемого Золотого века пиратства крайне мало. Она проливает свет на глобальные торговые сети XVIII века, религиозные связи Португальской империи и пиратскую деятельность в Индийском океане. Однако исследователи отмечают, что окончательных доказательств, таких как надписи на корпусе или таблички с названием корабля, пока нет.

Судьба большинства людей, которые находились на борту, остается неизвестной. Вице-короля выкупили, но что случилось с архиепископом и порабощенными людьми – загадка. Исторические источники упоминают, что во время захвата погибло около 60 порабощенных лиц, но дальнейшие детали отсутствуют.