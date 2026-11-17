Как телескоп TESS утратил планету из поля зрения

TOI-2535 b находится очень близко к своей звезде – один оборот планета совершает всего за 8,25 суток, тогда как нашему Меркурию, который является первой от Солнца планетой системы, для этого требуется 88 суток. С апреля 2019 года по март 2026 года исследователи то и дело фиксировали, как планета проходит перед звездой. Однако эти прохождения постепенно становились короче и менее заметными, а впоследствии исчезли совсем, пишет Indian Defence Review.

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Это первая подтвержденная планета у одиночной звезды, чьи транзиты астрономы непосредственно утратили из поля зрения, говорится в исследовании, опубликованном в The Astrophysical Journal Letters в ноябре этого года.

Что такое транзиты и почему они исчезли

Космический телескоп NASA TESS ищет планеты по незначительному ослаблению света звезды, когда перед ее диском проходит объект. Такие явления называют транзитами, а их появление зависит от взаимного положения планеты, звезды и Земли.

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Сначала исследователи заметили сбои в орбитальном графике планеты. Она появлялась на фоне звезды целых на шесть часов раньше или позже, чем ожидалось. В то же время менялась и форма самих транзитов: планета затеняла все меньше света, а каждое прохождение длилось короче. К марту 2026 года TESS уже не фиксировал четкого сигнала.

Сама планета никуда не исчезла. Ее орбита изменила ориентацию настолько, что с Земли она больше не пересекает видимый диск звезды. Сэмюэл Йи, постдокторант Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) и автор исследования, описал это как поразительно быстрый пример эволюции планетарной орбиты.

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Это самый экстремальный пример, который мы видели, потому что две планеты взаимодействуют чрезвычайно сильно. Орбита планеты наклоняется так быстро, что ее транзит исчез прямо у нас на глазах– прокомментировал Сэмюэл Йи.

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Чтобы подтвердить существование планеты, команда объединила данные TESS с наблюдениями наземных телескопов, в частности 3,5-метрового телескопа WIYN в Национальной обсерватории Китт-Пик в Аризоне. Измерения помогли понять, какие гравитационные силы изменяют ее орбиту. Вывод такой: транзиты, которые обычно считаются постоянными явлениями, могут существенно меняться за относительно короткое время.

Кто расшатывает орбиту?

Изменения в транзитах указывали на гравитацию еще одной планеты у той же звезды. По данным Калифорнийского университета, невидимая для нас соседка притягивает TOI-2535 b так, что орбитальные плоскости обеих планет колеблются, как волчки.

Эту планету никто не видел напрямую. Однако расчеты на основе времени и продолжительности транзитов, а также измерений скорости движения звезды показывают, что по массе она, по крайней мере, не уступает Сатурну. Кроме того, орбиты планет наклонены друг к другу. Из-за этого их плоскости меняют ориентацию, а вместе с ней меняется и возможность увидеть, как какая-либо из планет проходит перед звездой.

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Почему эта система такая необычная?

Астрономы обнаружили сотни планет класса "горячий юпитер", но лишь у немногих из них есть массивные соседи, способные создавать такую сильную гравитационную взаимодействие. Это поднимает вопрос о том, как планеты оказались на своих нынешних местах.

Одна из гипотез возникновения горячих юпитеров предполагает, что гравитационные возмущения сначала выталкивают гиганта на сильно вытянутую орбиту, а затем звезда сближает его с собой. Однако TOI-2535 b больше похожа на другой вариант: планета вместе со своей соседкой постепенно приближалась к звезде через диск вещества вокруг молодого светила.

Поскольку у TOI-2535 b есть близкая соседка, она, вероятно, мигрировала, медленно закручиваясь по спирали внутрь, а не внезапно вылетая на близкую орбиту– рассказал Самуэль Йи.

Такой процесс обычно приводит к значительно более близким по ориентации орбитальным плоскостям, поэтому сильный наклон в этой системе остается неразгаданной загадкой ее истории. Исследователи ожидают, что транзиты TOI-2535 b снова станут видимыми примерно через 30–50 лет. А пока дальнейшие наблюдения могут помочь установить личность и орбиту невидимой спутницы.