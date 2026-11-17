Як телескоп TESS втратив планету з поля зору

TOI-2535 b перебуває дуже близько до своєї зорі – один оберт планета робить усього за 8,25 доби, тоді як нашому Меркурію, який є першою від Сонця планетою системи, для цього потрібно 88 діб. Починаючи з квітня 2019 до березня 2026 року дослідники раз у раз фіксували, як планета проходить перед зорею. Проте ці проходження поступово ставали коротшими й менш помітними, а згодом зникли зовсім, пише Indian Defence Review.

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Це перша підтверджена планета біля одиночної зорі, чиї транзити астрономи безпосередньо втратили з поля зору, йдеться в дослідженні, яке опублікували в The Astrophysical Journal Letters цього листопада.

Що таке транзити і чому вони зникли

Космічний телескоп NASA TESS шукає планети за незначним послабленням світла зорі, коли перед її диском проходить об'єкт. Такі події називають транзитами, а їхня поява залежить від взаємного положення планети, зорі та Землі.

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Спершу дослідники помітили збої в орбітальному графіку планети. Вона з'являлася на тлі зорі на цілих шість годин раніше або пізніше, ніж очікували. Водночас змінювалася й форма самих транзитів: планета затуляла дедалі менше світла, а кожне проходження тривало коротше. До березня 2026 року TESS уже не бачив чіткого сигналу.

Сама планета нікуди не зникла. Її орбіта змінила орієнтацію настільки, що з Землі вона більше не перетинає видимий диск зорі. Самюель Йі, постдокторант Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (UCLA) й автор дослідження, описав це як вражаюче швидкий приклад еволюції планетної орбіти.

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Це найекстремальніший приклад, який ми бачили, бо дві планети взаємодіють надзвичайно сильно. Орбіта планети нахиляється так швидко, що її транзит зник просто в нас на очах– прокоментував Самюель Йі.

Щоб підтвердити існування планети, команда поєднала дані TESS зі спостереженнями наземних телескопів, зокрема 3,5-метрового телескопа WIYN в Національній обсерваторії Кітт-Пік в Аризоні. Вимірювання допомогли зрозуміти, які гравітаційні сили змінюють її орбіту. Висновок такий: транзити, які зазвичай вважають сталими подіями, можуть суттєво змінюватися за відносно короткий час.

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Хто розхитує орбіту?

Зміни транзитів вказували на гравітацію ще однієї планети біля тієї самої зорі. За даними Каліфорнійського університету, невидима для нас сусідка тягне TOI-2535 b так, що орбітальні площини обох планет хитаються, як дзиги.

Цю планету ніхто не бачив безпосередньо. Проте розрахунки на основі часу й тривалості транзитів та вимірювань швидкості руху зорі показують, що за масою вона щонайменше не поступається Сатурну. Крім того, орбіти планет нахилені одна до одної. Через це їхні площини змінюють орієнтацію, а разом із нею змінюється й можливість побачити, як котрась із планет проходить перед зорею.

Чому ця система така незвична?

Астрономи знайшли сотні планет класу "гарячий юпітер", але лише в небагатьох із них є масивні сусіди, здатні створювати таку сильну гравітаційну взаємодію. Це ставить питання, як планети опинилися на нинішніх місцях.

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Одна з гіпотез виникнення гарячих юпітерів припускає, що гравітаційні збурення спершу штовхають гігант на сильно витягнуту орбіту, а потім зоря зближує його із собою. Проте TOI-2535 b більше схожа на іншу можливість: планета разом із сусідкою поступово наближалася до зорі крізь диск речовини навколо молодого світила.

Оскільки в TOI-2535 b є близька сусідка, вона, імовірно, мігрувала, повільно закручуючись по спіралі всередину, а не раптово вилітаючи на близьку орбіту– розповів Самюель Йі.

Такий процес зазвичай дає значно ближчі за орієнтацією орбітальні площини, тож сильний нахил у цій системі лишається нерозв'язаною загадкою її історії. Дослідники очікують, що транзити TOI-2535 b знову стануть видимими приблизно через 30 – 50 років. А поки подальші спостереження можуть допомогти встановити особу та орбіту невидимої супутниці.