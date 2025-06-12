По всему миру – сбои в работе Google, Spotify, Discord, Twitch и других сервисов
- На вечер 12 июня пользователи по всему миру сообщили о проблемах в работе Google, Spotify, Discord, Facebook и других сервисов.
- Google заявил, что исследует сообщения о проблемах, и обещает предоставить больше информации.
Вечером 12 июня пользователи по всему миру сообщили о проблемах в работе многих популярных приложений. В частности, говорится о Google, Youtube, Spotify и других сервисах.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сервис Downdetector.
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Что известно о сбое в работе Google и других сервисов
Согласно данным Downdetector, пользователи жалуются на сбои в большинстве популярных приложениях и сервисах.
Пользователи сообщили о проблемах с доступом к различным сервисам Google, в том числе Cloud, Drive, Meet, Gmail, а также поисковой системы и видеохостинга YouTube.
Сбоят также Twitch, Amazon, Cloudflare, Instagram, Facebook, Azure. На графиках видны проблемы в работе и других сервисов, хотя меньшего масштаба.
Где сейчас фиксируют сбои в работе / скриншот с Downdetector
Отмечается, что сервисы время от времени "виснут", хотя и продолжают работать.
В Google отметили, что исследуют сообщения о проблемах с работой их сервисов. Там обещают вскоре сообщить больше информации. "Мы извиняемся всех, кого коснулись эти неудобства", – указали в компании.
UPD: В 22:30 в Google сообщили, что все продукты, подвергшиеся воздействию, кроме Google Meet, восстановились. О восстановлении сервисов сообщила и Cloudflare.
Заметим, что всего за два дня до этого с глобальным сбоем столкнулся ChatGPT. У некоторых пользователей появлялась ошибка, сообщающая о невозможности обработать новый запрос, тогда как у других не грузились старые чаты.