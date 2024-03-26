Минюст США обвинил Apple в уничтожении смартфона Amazon Fire Phone: что не так с этим заявлением

Apple доминирует на рынке смартфонов, достигнув этого тяжелым трудом, умелым маркетингом и качественной продукцией, и оставляя конкурентам немного шансов закрепиться в этой сфере. Amazon, которая ранее пробовала выпустить Fire Phone, была среди тех, кому не повезло — компания быстро закрыла проект. Теперь в провале обвиняют Apple. Но вот несколько причин, почему это полный абсурд.

Почему Apple обвиняют

Суть этих претензий изложена в 88-страничном антимонопольном иске Министерства юстиции против Apple, который подали на прошлой неделе. Ведомство утверждает, что компания создала и поддерживает незаконную "монополию на смартфоны" с помощью iPhone. В основе иска лежит утверждение, что агрессивные действия Apple привязывают пользователей к iPhone и сопутствующих программных сервисов компании, прибегая к контролю и многочисленных ограничений для сторонних разработчиков, конкурирующих операционных систем и устройств.

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Мы не будем рассматривать все пункты этого иска, ведь нас интересует лишь один конкретный факт: компания якобы виновата в том, что такие компании, как HTC, LG, Microsoft и Amazon были вынуждены покинуть рынок смартфонов.

Вот полный отрывок из иска, поданного Министерством юстиции США:

"Многие известные, хорошо финансируемые компании пытались и не смогли успешно выйти на соответствующие рынки из-за этих входных барьеров. Среди прошлых неудач – Amazon (которая выпустила свой мобильный телефон Fire в 2014 году, но не смогла прибыльно поддерживать свой бизнес и вышла из него в следующем году), Microsoft (которая прекратила свой мобильный бизнес в 2017 году), HTC (которая ушла с рынка, продав свой бизнес смартфонов компании Google в сентябре 2017 года), и LG (которая ушла с рынка смартфонов в 2021 году).

Сегодня только Samsung и Google остаются значимыми конкурентами на рынке производительных смартфонов в США. Барьеры настолько высоки, что Google занимает третье место после Apple и Samsung, несмотря на то, что Google контролирует разработку операционной системы Android".

Фактически Минюст утверждает, что любая компания, которая пыталась запустить смартфон и не смогла, потерпела неудачу именно из-за доминирования Apple. Прав ли регулятор, решит суд, но некоторые эксперты рынка уже говорят, что компанию обвиняют только за то, что ее продукция оказалась лучше, чем у конкурентов, а пользователи сами ее выбрали, поскольку понимали, что аналоги недотягивают. Рассматривало ли Министерство юстиции возможность того, что производители провальных смартфонов потерпели неудачу из-за того, что не производили продукты, которых действительно хотели потребители? Они проголосовали своими кошельками. И не просто проголосовали за iPhone вместо устройств от Amazon, LG и HTC, но и также выбрали продукты от Samsung, Google, Motorola и других производителей, которые выбрали для себя ОС Android. Поэтому, как видим, даже с операционной системой от Google успех возможен.

Fire Phone

Если вернуться к Amazon Fire Phone, то абсурдность этих обвинений становится более очевидной. Что же это был за смартфон?

Он работал на модифицированной версии Android, но не предлагал доступ к Google Play Store , что само собой полный абсурд. Это означает, что смартфон просто не имел приложений, кроме тех, что их установила сама компания с завода.

, что само собой полный абсурд. Это означает, что смартфон просто не имел приложений, кроме тех, что их установила сама компания с завода. В США он был доступен только через оператора AT&T, тогда iPhone был доступен у всех основных операторов США.

Несмотря на отсутствие приложений и пластиковый дизайн, он стоил 200 долларов с двухлетним контрактом. За примерно эту же сумму в то время продавался iPhone и другие топовые Android-телефоны.

Его первоочередной целью, вполне очевидно, было побудить вас покупать больше вещей с Amazon, поскольку смартфон содержал специальные приложения для сканирования и поиска товаров.

Он опоздал с выходом на рынок, предлагая не самые новые технологии.

И напомним еще раз: он не имел приложений.

То же самое можно сказать и об устройствах Microsoft. Ее Surface Duo были раскритикованы за плохую проработанность, непонятный дизайн, отсутствующую поддержку. Никто просто не купит смартфон, который вообще не получает обновлений операционной системы.

Нельзя также не упомянуть, что большое влияние на рынок оказало появление многочисленных китайских компаний, которые начали появляться одна за другой, предлагая крайне дешевые устройства с флагманскими характеристиками. Впоследствии Samsung вышла на рынок бюджетных смартфонов со своими линейками M и A, отобрав часть рынка. Поэтому проблемы таких компаний, как HTC и LG начались далеко не из-за Apple.