Почему Bluetooth внезапно обрывает соединение – и как это исправить за минуту

Bluetooth стал надежнее, но случайные разрывы соединения до сих пор раздражают пользователей. Причиной часто оказывается не сам гаджет, а малозаметная системная функция экономии энергии.

Беспроводные наушники, клавиатуры, мышки и другие аксессуары давно стали повседневной частью работы со смартфонами и компьютерами. Современные стандарты Bluetooth значительно улучшили качество звука, стабильность сигнала и скорость передачи данных. Однако одна проблема так и не исчезла – неожиданные отключения устройств. Об этом пишет BGR.

Почему Bluetooth сам выключается?

Многие пользователи замечали ситуацию, когда Bluetooth-устройство перестает работать после блокировки экрана, перехода ноутбука в спящий режим или нескольких минут бездействия. Иногда помогает повторное подключение или перезапуск Bluetooth, но проблема быстро возвращается.

Как объясняется в материале, чаще всего виновата система энергосбережения. Windows и Android могут автоматически выключать Bluetooth-модуль, если система считает, что он временно не используется. Это позволяет немного экономить заряд аккумулятора, но в то же время вызывает постоянные разрывы соединения.

Какую настройку нужно изменить в Windows?

В Windows проблема обычно связана с с параметрами питания Bluetooth-адаптера. Именно он отвечает за все беспроводные подключения на компьютере.

Чтобы отключить автоматическое отключение Bluetooth, нужно:

открыть "Диспетчер устройств";

найти раздел Bluetooth;

нажать правой кнопкой мыши на Bluetooth-адаптере;

открыть "Свойства";

перейти во вкладку "Управление питанием";

убрать отметку возле пункта "Разрешить выключать это устройство для экономии энергии".

После этого система перестанет автоматически отключать Bluetooth-модуль во время бездействия.

Авторы материала отмечают, что именно эта настройка часто помогает в случаях, когда без причины отключаются наушники, мышка, клавиатура или другие аксессуары.

Что изменить на Android?

Похожая проблема существует и на устройствах с Android. Здесь также все упирается в функции оптимизации батареи.

На Android нужно:

открыть "Настройки";

перейти в раздел "Программы";

нажать меню с тремя точками;

выбрать "Специальный доступ";

открыть "Оптимизация использования батареи";

показать все приложения;

найти Bluetooth и выключить для него оптимизацию.

После этого система не будет агрессивно ограничивать работу Bluetooth в фоновом режиме.

Повлияет ли это на батарею?

Как пишет Sonoro, полное отключение энергосбережения для Bluetooth может немного сократить автономность смартфона или ноутбука. Однако в большинстве случаев разница будет минимальной.

Зато зато пользователь получает более стабильное соединение без постоянных обрывов во время прослушивания музыки, видеозвонков или работы с беспроводными аксессуарами.

Авторы материала также отмечают, что эта настройка может помочь не только при случайных отключениях, но и при других распространенных проблемах Bluetooth – например, нестабильном переподключении устройств или исчезновении аксессуаров из списка активных подключений.

В итоге причина многих проблем с Bluetooth оказывается значительно проще, чем кажется. Иногда достаточно лишь отключить слишком агрессивную экономию энергии, чтобы беспроводные устройства работали стабильно.