Быстро садится батарея: 5 советов для владельцев андроид смартфонов, которые помогут экономить заряд

Современные смартфоны на базе Android имеют большие, яркие экраны и мощные функции, потребляющие много энергии. Поэтому даже новые устройства могут быстро разряжаться. Однако существуют способы оптимизировать настройки телефона, чтобы значительно продлить время его работы от одного заряда.

Настройки меню могут отличаться в зависимости от модели телефона и версии Android, но общие принципы остаются схожими для всех устройств. Вот несколько способов улучшить автономность вашего Android-смартфона проверенные 24 Каналом на собственном опыте.

Как включить режим экономии энергии?

Если вы ожидаете, что не будете иметь доступа к розетке, или в ближайшее время электроэнергия будет отсутствовать, стоит активировать специальный режим для сохранения заряда, как это советует сделать техподдержка Google.

Samsung: Зайдите в "Настройки > Батарея" и включите "Энергосбережение". Это ограничит работу сети, синхронизацию, службы геолокации и снизит частоту обновления экрана.

Для максимальной экономии можно дополнительно выключить Always On Display, ограничить скорость процессора или уменьшить яркость.

Google: Откройте "Настройки > Батарея > Экономия заряда" и активируйте опцию "Использовать экономию заряда".

Включить режим экономии часто можно в меню быстрых действий, которое вызывается свайпом вниз от правой верхней грани экрана.



Как активировать режим энергосбережения / Скриншоты 24 Канала

Это ограничит визуальные эффекты, фоновую активность и включит темную тему. Режим "Суперсбережения заряда" приостановит работу неосновных программ и уведомлений.

Важно! Современные смартфоны имеют режим ультраэкономии энергии, который превращает устройство в нечто вроде обычного телефона с ограниченными возможностями, однако с существенным запасом автономности, который может очень помочь в экстренных ситуациях. Активировать его можно в том же разделе.

Как настроить яркость экрана?

Экраны смартфонов являются одним из главных потребителей энергии, как утверждает Samsung. Вероятно, вам не нужна максимальная яркость постоянно. Уменьшите ее в настройках дисплея или через панель быстрого доступа.

Также стоит выключить автоматическую регулировку яркости ("Адаптивная яркость"), поскольку эта функция часто делает экран ярче, чем нужно.



Настроить яркость экрана можно быстро в меню настроек / Скриншоты 24 Канала

Как настроить экран блокировки?

Функция Always on Display, которая показывает время и оповещения на выключенном экране, хоть и разработана для минимального потребления энергии, все же влияет на батарею, объясняет LifeWire.

На устройствах Samsung перейдите в "Настройки > Экран блокировки" и отключите "Always on Display". Или настройте ее показ только при касании к экрану или по расписанию.

На телефонах Pixel (и других Android) эти настройки находятся в "Дисплей > Экран блокировки".

Здесь можно управлять опцией "Всегда показывать время и информацию" и установить условия ее работы.

Как настроить время выключения экрана?

Чем дольше экран вашего телефона остается включенным, тем больше энергии он потребляет, отмечает Techloy. Чтобы избежать этого, особенно если вы часто оставляете разблокированный телефон, установите более короткое время ожидания.

В меню "Настройки > Дисплей > Время ожидания экрана" можно выбрать интервал от 15 секунд до 10 минут.



Для экономии заряда лучше установить более короткое время выключения экрана / Скриншоты 24 Канала

Как ограничить фоновую активность приложений?

Многие приложения продолжают работать в фоновом режиме, даже когда вы ими не пользуетесь, потребляя заряд батареи. Стоит периодически проверять, какие программы являются наиболее "прожорливыми", советует Google Help Center.

На смартфонах Samsung: Перейдите в "Батарея > Ограничение фонового использования" и включите "Переводить неиспользуемые приложения в режим сна".

Вы также можете вручную добавить приложения в список "Приложения в спящем режиме" или "Приложения в режиме глубокого сна".

Устройства Google: В разделе "Батарея > Экономия заряда > Адаптивная батарея" включите "Использовать адаптивную батарею".

Система автоматически ограничит работу приложений, которыми вы редко пользуетесь. Также можно настроить каждое приложение отдельно через "Приложения > Использование аккумулятора приложением".

Полезный факт! Не стоит вручную "убивать" приложения в режиме многозадачности. Несмотря на распространенный миф, это не способствует экономии заряда батареи, а даже наоборот – приводит к более быстрой разрядке аккумулятора. Мы подробно рассказали почему эта привычка вредит вашему смартфону.