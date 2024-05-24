Исследование показало, что электромобили чаще сбивают пешеходов, чем бензиновые

Анализ британских дорожно-транспортных происшествий, проведенный в недавнем исследовании, показал, что электромобили и гибриды значительно чаще наезжают на пешеходов, чем автомобили с бензиновыми или дизельными двигателями.

Результаты

Согласно данным, собранными на основе 32 миллиардов миль пробега BEV (аккумуляторные электромобили) и HEV (гибридный электрический автомобиль) и более 3 триллионов миль пробега газовых и дизельных автомобилей, исследование показало, что за городом электромобили практически так же часто сбивают пешеходов, как и автомобили с двигателями внутреннего сгорания, но в городе вероятность наезда на пешеходов втрое выше. Вероятно, есть несколько факторов, влияющих на это, но все же довольно странно видеть такой значительный разрыв в количестве наездов на людей между этими двумя группами.

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Не существует четкого правила, которое бы объясняло этот феномен, но, используя определенную логику, исследователи, вероятно, могут определить, что происходит.

С одной стороны, особенно в Великобритании, электромобили и гибриды значительно чаще ездят в центрах городов, где есть пешеходы.

С другой стороны, электромобили и гибриды все чаще покупают молодые и менее опытные водители.

Еще одним важным фактором является то, что автомобили, которые ездят на аккумуляторах, гораздо тише, чем газовые или дизельные, даже если компании устанавливают системы предупреждения, которые создают шум на низких скоростях. Но часто по этим искусственным звукам, которые издают электромобили и гибриды, трудно определить скорость и расстояние на слух.

Электромобили представляют опасность для пешеходов, потому что их реже можно услышать, чем бензиновые или дизельные автомобили. Если вы пересаживаетесь на электромобиль, помните, что это новый вид транспорта. Они намного тише, чем старомодные автомобили, а пешеходы научились передвигаться по дорогам, прислушиваясь к движению транспорта. Водители этих транспортных средств должны быть особенно осторожными,

– говорит Фил Эдвардс, первый автор исследования и профессор эпидемиологии и статистики в Лондонской школе гигиены и тропической медицины.

Исследование было сфокусировано на данных о ДТП в стране с 2013 по 2017 год. Анализ включал 916 713 жертв автомобильных аварий, из которых около 13% были пешеходами. Около четверти жертв среди пешеходов произошли в результате наезда на них автомобиля на электротяге. Учитывая, что количество миль, которые проезжают газовые и дизельные автомобили, значительно больше, четверть всех ДТП с участием электрокаров - это гигантская цифра.