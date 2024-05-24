Результати

Згідно з даними, зібраними на основі 32 мільярдів миль пробігу BEV (акумуляторні електромобілі) і HEV (гібридний електричний автомобіль) і понад 3 трильйонів миль пробігу газових і дизельних автомобілів, дослідження показало, що за містом електромобілі практично так само часто збивають пішоходів, як і автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння, але в місті ймовірність наїзду на пішоходів втричі вища. Ймовірно, є кілька факторів, що впливають на це, але все ж досить дивно бачити такий значний розрив у кількості наїздів на людей між цими двома групами.

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Не існує чіткого правила, яке б пояснювало цей феномен, але, використовуючи певну логіку, дослідники, ймовірно, можуть визначити, що відбувається.

З одного боку, особливо у Великій Британії, електромобілі та гібриди значно частіше їздять у центрах міст, де є пішоходи.

З іншого боку, електромобілі та гібриди все частіше купують молоді та менш досвідчені водії.

Ще одним важливим фактором є те, що автомобілі, які їздять на акумуляторах, набагато тихіші, ніж газові або дизельні, навіть якщо компанії встановлюють системи попередження, які створюють шум на низьких швидкостях. Але часто за цими штучними звуками, які видають електромобілі та гібриди, важко визначити швидкість і відстань на слух.

Електромобілі становлять небезпеку для пішоходів, тому що їх рідше можна почути, ніж бензинові або дизельні автомобілі. Якщо ви пересідаєте на електромобіль, пам'ятайте, що це новий вид транспорту. Вони набагато тихіші, ніж старомодні автомобілі, а пішоходи навчилися пересуватися дорогами, прислухаючись до руху транспорту. Водії цих транспортних засобів повинні бути особливо обережними,

– каже Філ Едвардс, перший автор дослідження і професор епідеміології та статистики в Лондонській школі гігієни і тропічної медицини.

Дослідження було сфокусоване на даних про ДТП в країні з 2013 по 2017 рік. Аналіз включав 916 713 жертв автомобільних аварій, з яких близько 13% були пішоходами. Близько чверті жертв серед пішоходів сталися в результаті наїзду на них автомобіля на електротязі. Враховуючи, що кількість миль, які проїжджають газові та дизельні автомобілі, значно більша, чверть усіх ДТП за участю електрокарів — це гігантська цифра.