Три причины, почему вам стоит сделать свою Instagram-страницу приватной прямо сейчас

Instagram – одна из самых популярных в мире соцсетей, которая может быть как местом для приятного времяпрепровождения, так и центром крайне неприятного опыта. Здесь много ботов, мошенников и агрессивного маркетинга, но разработчики добавили несколько функций приватности, позволяющих хотя бы частично с этим справиться. Одна из них – возможность сделать страницу приватной.

Преимущества закрытого профиля

Частный профиль означает, что доступ к нему могут иметь только одобренные вами люди. Сначала они должны отправить запрос, а вы решаете, хотите ли впустить этого человека или страницу бренда в свое пространство. Конечно, если вы планируете достичь популярности, собирать лайки и распространять контент на большую аудиторию, такой шаг будет точно не для вас, ведь этим вы ограничите свою видимость.

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Боты

Замечали ли вы, что ваши Истории смотрят сомнительные пустые профили, которые предлагают перейти по ссылке в описании, чтобы посмотреть их видео, которое обычно якобы является порнографического характера?

Во-первых, это засоряет список просмотров и вам становится трудно увидеть, кто из ваших друзей смотрел опубликованные Stories. Во-вторых, все эти ссылки в их профилях на самом деле в основном ведут на низкопробные сайты знакомств, которые попросят вас зарегистрироваться и оставить им личные данные.

На самом деле сегодня автоматизированные боты могут действовать очень многими способами, комментируя, заполучая, пишу вам в личные сообщения. Все эти действия направлены на то, чтобы привлечь ваше внимание, воспользоваться интересом к той или иной теме, а потом использовать в своих целях – что-то продать, что-то прорекламировать или похитить ваши данные для дальнейшей продажи третьим сторонам или других мошенникам.

Поэтому есть смысл закрыть страницу, чтобы избежать таких случаев.

Искусственный интеллект учится на ваших данных

Искусственный интеллект сканирует интернет уже много лет. Если вы думали, что все началось с ChatGPT, то это большая ошибка. ChatGPT лишь очертил ИИ в красивую и удобную обертку чат-бота и сделал нейросеть такой, чтобы ею мог пользоваться любой человек. Однако еще задолго до этого существовали модели со специфическими назначениями, а не столь общими и универсальными, как GPT. Такие ИИ настраиваются на парсинг интернета, чтобы считывать и собирать определенную информацию, которая нужна тому, что управляет алгоритмом.

Менее продвинутые, чем ChatGPT, искусственные интеллекты всегда собирали и будут собирать информацию о вашем поведении, предпочтения, комментарии, интересы, загружать ваши фото и видео, смотреть ваши подписки и прочее. Эта информация может быть использована очень многими способами – от самой невинной рекламы до попытки обмануть вас, украсть страницу, изучить вашу жизнь с помощью той информации, которую вы оставляете о себе в сети, создать дипфейк-видео или поддельное фото, где вы делаете что-то, чего никогда не делали на самом деле.

Кроме того, разработчики современных моделей ИИ могут обучать на ваших фотографиях свои генераторы изображений, а на текстах – генераторы текстов. Закрыв страницу, вы избежите этого, но стоит помнить, что и сама компания Meta также разрабатывает ИИ с генератором изображений, который будет обучать на контенте из собственных соцсетей, в том числе с инстаграма.

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Ищете работу? Лучше спрячьте все неудобное от потенциальных работодателей

Многие любят делиться достаточно личным контентом в соцсетях – фото с шумных вечеринок, различные глупости, совершенные под влиянием обстоятельств и настроения или другое. К сожалению, работодатели до сих пор любят делать выводы о нас из наших соцсетей, и никогда не знаешь, какие же выводы придут им в голову, глядя даже на, казалось бы, невинные фотографии.

Конечно, стоит помнить, что Instagram недавно вернул возможность публиковать контент только для близких друзей, но как быть со старым контентом, который является ценным для вас как память, но может навредить при поиске работы? К сожалению, вариантов только два: или архивировать его, или закрыть страницу.

Как сделать страницу в Instagram приватной