Журналисты назвали вероятную причину, почему Линда Яккарино так внезапно покинула X

После двух лет работы на Илона Маска Линда Яккарино объявила о своем уходе с должности генерального директора соцсети X. Ее решение стало неожиданностью для многих, ведь она сыграла ключевую роль в стабилизации компании после бурных изменений. Хотя причины ее ухода от дел до сих пор неизвестны, у журналистов есть интересное предположение.

Почему Линда Яккарино покинула пост CEO X?

Линда Яккарино присоединилась к X (тогда еще Twitter) в 2023 году, когда Илон Маск назначил ее генеральным директором. Главной задачей на этой должности было вернуть доверие рекламодателей, которые массово покинули платформу после приобретения компании Маском в 2022 году. За два года работы Яккарино достигла определенных успехов, в частности подняла стоимость X с катастрофических 10 миллиардов до прежних 44 миллиардов долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Смотрите также Генеральный директор X, соцсети Илона Маска, уходит в отставку на фоне антисемитского скандала

Однако, по информации источников, ее уход не был случайным и готовился уже давно.

Основной причиной стали разногласия в стилях управления с Илоном Маском . Яккарино предпочитала формальный подход с длинными и детальными презентациями и письмами, тогда как Маск ценил быстрые, короткие сообщения. Это создавало напряжение в их сотрудничестве.

. Яккарино предпочитала формальный подход с длинными и детальными презентациями и письмами, тогда как Маск ценил быстрые, короткие сообщения. Это создавало напряжение в их сотрудничестве. Кроме того, Маск часто делал публичные заявления, которые противоречили усилиям Яккарино вернуть рекламодателей, например, его резкие комментарии в адрес брендов, покинувших платформу.

Еще одним фактором стало уменьшение влияния Яккарино после слияния X с xAI . По данным инсайдеров, ее фактически понизили во влиянии и функциях, поэтому роль в компании стала менее значимой, а на презентациях для инвесторов начали выступать представители xAI вместо нее.

. По данным инсайдеров, ее фактически понизили во влиянии и функциях, поэтому роль в компании стала менее значимой, а на презентациях для инвесторов начали выступать представители xAI вместо нее. Также сообщается о конфликтах с финансовым директором Резой Банки, который ставил под сомнение расходы Яккарино на проекты, в частности сделки с известными личностями для создания подкастов на X.

Все это и могло стать окончательным толчком к решению уйти.

Не обошлось и без внешних скандалов, хотя источники говорят, что решение об увольнении было принято еще до них. Незадолго до ухода Яккарино чат-бот Grok, созданный xAI, опубликовал ряд оскорбительных и расистских заявлений, что вызвало волну возмущения. Хотя Яккарино пыталась восстановить доверие к платформе, такие инциденты только усложняли работу.

Несмотря на все трудности, Яккарино оставила положительный след в развитии X. Она инициировала партнерства с крупными брендами, такими как NFL и Major League Soccer, и способствовала трансформации платформы в направлении "приложения для всего". Однако, все выглядит так, будто внутренние противоречия и давление со стороны Маска стали решающими в ее решении покинуть компанию.