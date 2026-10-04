Скрытые угрозы внезапного отключения питания

Главная опасность внезапного отключения питания заключается в том, что операционная система и фоновые программы теряют возможность выполнить стандартные защитные процедуры перед выключением, пишет 24 Канал.

В фоновом режиме компьютер постоянно индексирует файлы, проверяет наличие обновлений, синхронизирует данные с облаком и осуществляет автосохранение. Если питание пропадает мгновенно, эти процессы прерываются на полпути, что приводит к повреждению файловой системы и потере важных данных.

Худший момент для выключения ПК

Самым критическим моментом для принудительного выключения является установка системных обновлений. Во время этого процесса операционная система удаляет устаревшие ключевые файлы и заменяет их новыми. Если отключить питание ПК в этот момент, важные элементы системы могут исчезнуть навсегда, из-за чего компьютер вообще откажется загружаться.

Конечно, бывают ситуации, когда избежать выключения невозможно, например, при внезапном отключении электричества или полном зависании системы. Однако во всех остальных случаях следует использовать исключительно системное меню.

Как настроить кнопку питания в Windows 11

Мало кто знает, но физическую кнопку питания на корпусе компьютера или ноутбука можно легко настроить под свои нужды. В настройках Windows 11 пользователи могут самостоятельно выбрать действие при ее нажатии: стандартное завершение работы, переход в режим сна, гибернация или отключение дисплея.

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Кроме того, существует параметр "Без действий", который идеально подойдет владельцам ноутбуков, которые часто случайно задевают кнопку питания.

Чтобы изменить функцию кнопки, достаточно выполнить несколько простых шагов:

Нажмите комбинацию клавиш Windows + I, чтобы открыть настройки.

Перейдите в раздел "Система" в правой колонке.

Выберите пункт "Питание и аккумулятор".

Найдите меню управления кнопкой питания для ПК или, соответственно, для ноутбука.

Выберите желаемое действие в раскрывающемся списке.

Несмотря на то, что кнопка питания создана для удобства, ее следует использовать с умом, чтобы сохранить работоспособность устройства и личные файлы.