Приховані загрози примусового вимкнення

Головна небезпека раптового знеструмлення полягає в тому, що операційна система та фонові програми втрачають можливість виконати стандартні захисні процедури перед вимкненням, пише 24 Канал.

У фоновому режимі комп'ютер постійно індексує файли, перевіряє наявність оновлень, синхронізує дані з хмарою та здійснює автозбереження. Якщо живлення зникає миттєво, ці процеси обриваються на півдорозі, що призводить до пошкодження файлової системи та втрати важливих даних.

Найгірший момент для вимкнення ПК

Найкритичнішим моментом для примусового вимкнення є інсталяція системних оновлень. Під час цього процесу операційна система видаляє застарілі ключові файли та замінює їх новими. Якщо знеструмити ПК у цей час, важливі елементи системи можуть зникнути назавжди, через що комп'ютер взагалі відмовиться завантажуватися.

Звісно, бувають ситуації, коли уникнути вимкнення неможливо, наприклад, під час раптового відключення електрики або повного зависання системи. Проте в усіх інших випадках варто використовувати виключно системне меню.

Як налаштувати кнопку живлення в Windows 11

Мало хто знає, але фізичну кнопку живлення на корпусі комп'ютера або ноутбука можна легко переналаштувати під власні потреби. У налаштуваннях Windows 11 користувачі можуть самостійно обрати дію під час її натискання: стандартне завершення роботи, перехід у режим сну, гібернація або вимкнення дисплея.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Крім того, існує параметр відсутності дій, який ідеально підійде для власників ноутбуків, які часто випадково зачіпають кнопку живлення.

Щоб змінити функцію кнопки, достатньо виконати кілька простих кроків:

Натисніть комбінацію клавіш Windows + I для відкриття налаштувань.

Перейдіть у розділ "Система" у правому стовпчику.

Оберіть пункт "Живлення та акумулятор".

Знайдіть меню керування кнопкою живлення для ПК або відповідно для ноутбука.

Виберіть бажану дію у випадаючому списку.

Попри те, що кнопка живлення створена для зручності, її варто використовувати з розумом, щоб зберегти працездатність пристрою та особисті файли.