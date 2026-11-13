Почему Nvidia не может просто увеличить производство видеокарт GeForce

Nvidia не может быстро нарастить производство видеокарт GeForce, даже если решит уделить игровому направлению больше внимания. Причина – сложная цепочка поставок, различные технологии производства и значительные ресурсы, уже зарезервированные для ИИ-ускорителей.

Nvidia разрабатывает собственные графические процессоры, но большую часть кремниевых чипов производит тайваньская компания TSMC. Память поставляют другие производители, в частности SK Hynix, Samsung и Micron. Об этом пишет PCworld.

Почему Nvidia не может перенаправить мощности с производства ИИ-чипов?

Однако ИИ-ускорители и потребительские видеокарты GeForce используют разные компоненты и технологии. Для серверных ИИ-систем обычно требуется память HBM с высокой пропускной способностью и сложные технологии упаковки чипов. Видеокарты GeForce, в свою очередь , используют память GDDR, в частности GDDR7 в современном поколении RTX 50, а также другие производственные процессы.

Поэтому свободные ресурсы, предназначенные для производства ИИ-ускорителей, нельзя автоматически превратить в дополнительные производственные мощности для GeForce.

Как объясняет главный аналитик More Than Moore доктор Иэн Катресс, производство полупроводников требует скоординированных поставок всех необходимых компонентов. Даже если у Nvidia достаточно готовых кремниевых чипов, без соответствующей памяти и упаковки она не сможет превратить их в готовые продукты. По словам Катресса, производители обычно заказывают производство кремниевых пластин у TSMC и ждут примерно шесть месяцев от начала процесса до получения готовых чипов.

И это лишь один этап. После него необходимо обеспечить поставку соответствующей памяти, упаковку компонентов и другие производственные процессы. Поэтому даже решение Nvidia немедленно увеличить количество заказов не приведет к быстрому росту предложения видеокарт в магазинах.

Дополнительной проблемой являются приоритеты производителей памяти. Катресс отмечает, что при общении с такими компаниями чаще всего слышит о HBM и DDR или LPDDR. Технология GDDR, необходимая для игровых видеокарт, значительно реже оказывается в центре их внимания. В то же время это не означает, что GDDR исчезает или уже находится в дефиците. Аналитик лишь обращает внимание на то, насколько сильно индустрия памяти сосредоточилась на компонентах для ИИ и других направлений.

Почему Nvidia не спешит наращивать производство GeForce?

Финансовые обязательства компании показывают, куда направлены ее основные ресурсы. В отчете за август Nvidia сообщила о 279 миллиардах долларов обязательств по поставкам и производственным мощностям. Значительная часть этих средств связана с бизнесом центров обработки данных.

В октябре компания также объявила об очередном расширении производства оборудования для ИИ, в частности об авансовом финансировании в размере 1,1 миллиарда долларов для объектов тестирования полупроводников.

На фоне огромного спроса на ИИ-оборудование у Nvidia гораздо больше финансовых стимулов развивать именно это направление. Увеличение производства GeForce потребовало бы дополнительных заказов, согласования поставок компонентов и месяцев планирования.

Таким образом, проблема заключается не только в желании Nvidia выпускать больше видеокарт. Для этого нужно убедить целую цепочку поставщиков выделить необходимые ресурсы для игрового сегмента. И пока ИИ-индустрия приносит компании значительно большие доходы, геймерам вряд ли стоит ожидать быстрого решения проблемы с предложением GeForce.