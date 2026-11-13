Чому Nvidia не може просто збільшити виробництво відеокарт GeForce

Nvidia розробляє власні графічні процесори, але більшу частину кремнієвих чипів виготовляє тайванська компанія TSMC. Пам'ять постачають інші виробники, зокрема SK Hynix, Samsung і Micron. Про це пише PCworld.

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Чому Nvidia не може перенаправити потужності з виробництва ШІ-чипів?

Однак ШІ-прискорювачі та споживчі відеокарти GeForce використовують різні компоненти й технології. Для серверних ШІ-систем зазвичай потрібна пам'ять HBM із високою пропускною здатністю та складні технології пакування чипів. Відеокарти GeForce натомість використовують пам'ять GDDR, зокрема GDDR7 у сучасному поколінні RTX 50, та інші виробничі процеси.

Тому вільні ресурси, призначені для виготовлення ШІ-прискорювачів, не можна автоматично перетворити на додаткові виробничі потужності для GeForce.

Як пояснює головний аналітик More Than Moore доктор Ієн Катресс, виробництво напівпровідників потребує узгодженого постачання всіх необхідних компонентів. Навіть якщо Nvidia має достатньо готових кремнієвих чипів, без відповідної пам'яті та пакування вона не зможе перетворити їх на готові продукти. За словами Катресса, виробники зазвичай замовляють виробництво кремнієвих пластин у TSMC і чекають приблизно шість місяців від початку процесу до отримання готових чипів.

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І це лише один етап. Після нього потрібно забезпечити постачання відповідної пам'яті, пакування компонентів та інші виробничі процеси. Тому навіть рішення Nvidia негайно збільшити кількість замовлень не призведе до швидкого зростання пропозиції відеокарт у магазинах.

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Додатковою проблемою є пріоритети виробників пам'яті. Катресс зазначає, що під час спілкування з такими компаніями найчастіше чує про HBM і DDR або LPDDR. Технологія GDDR, необхідна для ігрових відеокарт, значно рідше опиняється в центрі їхньої уваги. Водночас це не означає, що GDDR зникає або вже перебуває в дефіциті. Аналітик лише звертає увагу на те, наскільки сильно індустрія пам'яті зосередилася на компонентах для ШІ та інших напрямків.

Чому Nvidia не поспішає збільшувати виробництво GeForce?

Фінансові зобов'язання компанії демонструють, куди спрямовані її основні ресурси. У звіті за серпень Nvidia повідомила про 279 мільярдів доларів зобов'язань щодо постачання та виробничих потужностей. Значна частина цих коштів пов'язана з бізнесом центрів обробки даних.

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У жовтні компанія також оголосила про чергове розширення виробництва обладнання для ШІ, зокрема про авансове фінансування на 1,1 мільярда доларів для об'єктів тестування напівпровідників.

На тлі величезного попиту на ШІ-обладнання Nvidia має значно більше фінансових стимулів розвивати саме цей напрямок. Збільшення виробництва GeForce потребувало б додаткових замовлень, узгодження постачання компонентів і місяців планування.

Отже, проблема полягає не лише в бажанні Nvidia випускати більше відеокарт. Для цього потрібно переконати цілий ланцюг постачальників виділити необхідні ресурси для ігрового сегмента. І поки ШІ-індустрія приносить компанії значно більші доходи, геймерам навряд чи варто очікувати швидкого вирішення проблеми з пропозицією GeForce.