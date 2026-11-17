В сети уже некоторое время ходят слухи о глобальном и длительном отключении интернета 17 ноября 2026 года, которое якобы обещали устроить неизвестные хакеры. Прямых доказательств этому нет, а вот реальные опасения, на которых основана паника, существуют.

Что говорят в слухах

Непроверенные сообщения утверждают, что на этой неделе интернет и электросети выйдут из строя из-за кибератаки на основе искусственного интеллекта. Каждая версия этой истории на самом деле немного отличается, словно в игре "испорченный телефон", пишет IFLScience. Некоторые утверждают о полном "сбросе" банковских счетов и "отключении" интернета на три месяца, почему якобы рухнут мировая торговля и инфраструктура.

Как и в большинстве онлайн-теорий заговора, подтвержденной информации нет. Никаких прямых обещаний и заявлений хакеров о том, что 17 ноября они устроят масштабный сбой электронной инфраструктуры, не обнаружено. Авторы материала сравнивают этот ажиотаж с паникой вокруг проблемы 2000 года и календаря майя в декабре 2012 года. Обе даты прошли без последствий, и этот день, скорее всего, тоже пройдет спокойно.

Почему именно 17 ноября

Дату, по-видимому, выбрали из-за неверного толкования реального события. Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) и Федеральная комиссия по связи США (FCC) планируют 17 ноября провести тест национальной системы экстренного оповещения. Вещание на телевидении и радио на мгновение прервется, после чего прозвучит аудио- и текстовое сообщение на английском и испанском языках: "Это общенациональное тестирование системы экстренного оповещения, проводимое Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям на территории Соединенных Штатов с 2:20 до 2:50 по восточному времени. Это всего лишь тест. Никаких действий со стороны населения не требуется".

Смартфоны и компьютеры тест не затронет. Страхов добавил и недавний масштабный сбой в Microsoft, который за несколько дней до этого затронул Outlook, Teams и другие сервисы в десятках стран. В компании " заявили " заявили, что причиной стали не кибератака и не ИИ-агенты, а неверные настройки, примененные к серверам после планового обновления. К тесту системы оповещения этот сбой не имеет никакого отношения.

Еще больше подогрел слухи сбой, что произошел в американских банках 16 ноября. По данным BBC, клиенты больших банков США, включая JP Morgan Chase, Wells Fargo и Bank of America, сообщали о проблемах с доступом к некоторым услугам. Chase Bank (дочерняя компания JP Morgan) утверждает, что программная ошибка потенциально вызвала цепную реакцию для других банков.

Какие угрозы реальны

Несмотря на то, что 17 ноября апокалипсиса не ожидается, авторы предупреждают: в ближайшем будущем количество ИИ-кибератак увеличится. Инструменты дешевеют и становятся проще, поэтому порог для злоумышленников снизился. Раньше для проведения серьезной атаки требовался немалый опыт, а теперь преступники и государственные структуры с минимальными навыками и бюджетом могут проводить их в больших масштабах. Отдельной угрозой называют вредоносные ИИ-агенты, действующие самостоятельно, и этот риск постоянно растет.

Что сейчас

Причин для беспокойства в мире, зависимом от технологий, действительно хватает, поэтому готовиться к непредсказуемости целесообразно. Однако маловероятно, что кто-то в TikTok знает о заговоре именно на 17 ноября. Такие истории обычно распространяются для сбора просмотров и лайков, раздувания паники и подталкивания людей к тем или иным действиям.