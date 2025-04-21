Благодарите ИИ, чтобы вас не убили во время восстания роботов? Вот, почему это плохая идея

Если вы благодарите чат-ботов, чтобы они запомнили вашу вежливость на случай восстания машин, то вам следует пересмотреть ваши привычки. Каждый такой жест, хоть и может казаться вежливым и правильным, на самом деле имеет неожиданные финансовые и экологические последствия.

Хватит благодарить искусственный интеллект

Генеральный директор OpenAI, открыто признал, что вежливость в общении с ИИ – вроде "пожалуйста" или "спасибо" – обходится его компании в десятки миллионов долларов из-за повышенной нагрузки на вычислительные мощности. Доброта, как оказалось, весьма недешевая, сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий Сэма Альтмана.

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Несмотря на то, что идея быть вежливым с машинами может показаться абсурдной, некоторые специалисты считают это важным фактором формирования здорового взаимодействия. Дизайн-менеджер Microsoft Куртис Биверс отмечает, что этикет влияет на качество ответов и задает тон диалогу – "вежливость порождает вежливость".

С технической точки зрения, то, что мы называем "искусственным интеллектом", скорее является мощным предсказуемым механизмом – подобным автозамене на смартфоне, только способным составлять целые предложения в ответ на запросы. И эти "машины предсказания" действительно настраиваются на стиль пользователя. Во внутренней записке Microsoft WorkLab отмечается: если ИИ видит вежливый запрос – реагирует соответственно, с профессионализмом и точностью.

В конце 2024 года в США провели опрос, по результатам которого 67% респондентов сообщили, что ведут себя вежливо со своими ИИ-ассистентами. Из них 55% делают это "потому что так правильно", а еще 12% – чтобы успокоить алгоритм на случай восстания роботов.

Приблизились ли мы к революции ИИ? Вряд ли. Большинство исследователей считает, что мы еще далеко от создания настоящего умного ИИ, по крайней мере с текущим подходом к большим языковым моделям. Но влияние, которое имеет эта технология на окружающую среду, уже очень реальное.

Количество запросов к ИИ постоянно растет, а вместе с ними увеличивается и энергопотребление. Расследование Washington Post в сотрудничестве с Университетом Калифорнии показало: создание электронного письма из 100 слов с помощью ИИ требует 0,14 киловатт-часа энергии – столько же, сколько нужно, чтобы 14 LED-ламп светили час. Если отправлять только одно письмо еженедельно в течение года – это уже 7,5 кВт-ч. А теперь представьте миллионы пользователей, которые ежедневно бомбардируют чат-боты длинными, иногда излишне вежливыми речами.

Центры обработки данных, которые обеспечивают работу таких систем, уже потребляют около 2% всей электроэнергии в мире – и эта цифра будет только расти, если ИИ дальше будет интегрироваться в повседневную жизнь.

Не стоит также забывать и об огромных объемах использования воды, необходимых для охлаждения всех этих серверов, что также вызывает огромные последствия для природы и экосистем.

Поэтому, прежде чем в очередной раз поблагодарить ChatGPT или Gemini за ответ, подумайте, стоит ли оно того. Это сэкономит электроэнергию и сохранит планету.