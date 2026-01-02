Существует очень неожиданная причина, почему водители оставляют электрокары ради бензиновых авто

Специалисты американского университета выяснили, что примерно пятая часть водителей, которые приобрели электрический транспорт, впоследствии решают вернуться к автомобилям с традиционными двигателями. Ученые назвали самую неожиданную причину такого решения, которая оказалась важнее недостаточного количества публичных станций для подзарядки.

Что мешает водителям остаться с электрокарами?

Ученые из Университета Калифорнии провели масштабный опрос среди более четырех тысяч американцев, которые пользовались электрическими и гибридными автомобилями в течение 2011 – 2018 годов. Результаты выявили интересные закономерности относительно того, кто именно и по каким причинам покидает сегмент "зеленых" машин, пишет 24 Канал со ссылкой на National Center for Sustainable Transportation.

Лучше всего себя показала компания Tesla – только один водитель из десяти захотел после ее продукции приобрести транспорт на топливе.

Зато худшая ситуация сложилась у итальянской марки Fiat, где почти 38 процентов клиентов решили больше не экспериментировать с электричеством.

Среди других аутсайдеров оказались Ford с показателем 27%, Toyota – 24% и BMW – 21%.

Средние позиции заняли немецкий Volkswagen, корейский Kia и японский Nissan с результатом около двух десятых потерянных потребителей.

Существенным препятствием для длительного использования электротранспорта стала проблема домашней зарядки. В отличие от распространенного мнения о недостатке общественных станций, на самом деле критическим оказалось отсутствие возможности установить собственную мощную зарядку второго уровня.

Жители арендованного жилья или многоэтажных зданий часто сталкиваются с техническими и административными сложностями при попытке обустроить такую систему. Использование обычной бытовой электросети требует чрезмерно длительного времени, что делает невозможным удобное ежедневное пользование автомобилем – утром батарея оказывается недостаточно наполненной для полноценных поездок.



Проблемы с зарядкой дома – одна из основных причин отказа от электрических машин / Фото Unsplash

Вторым важным фактором стал разрыв между ожиданиями покупателей и фактическими характеристиками транспорта. Владельцы полностью электрических моделей, особенно ранних выпусков или бюджетного сегмента, регулярно сетовали на ограниченную дальность движения без подзарядки.

Водители гибридных версий также высказывали недовольство – обещанная существенная экономия топлива часто не оправдывалась, что ставило под сомнение целесообразность дополнительных затрат на приобретение такого транспорта.

Кто чаще всего возвращается к бензину?

Анализ данных показал, что наибольшая вероятность возврата к обычным двигателям наблюдается среди отдельных категорий потребителей. К ним относятся семьи с умеренными или низкими годовыми доходами, а также те домохозяйства, где электрическая машина была единственным имеющимся транспортным средством, пишет UkrMedia.

Исследователи также зафиксировали более высокую частоту отказа от электротранспорта среди женщин. Вероятным объяснением называют повышенную чувствительность к аспектам безопасности и комфорта, в частности нежелание пользоваться зарядными пунктами в позднее вечернее или ночное время в незнакомых местах.

Но не все так плохо

Несмотря на выявленные проблемы, стоит заметить положительный момент – около 80 процентов владельцев электрического транспорта остались довольны своим выбором и планировали повторную покупку аналогичного автомобиля. Это достаточно высокий показатель лояльности, особенно учитывая, что технология находилась на ранней стадии массового внедрения.

Современные модели электрокаров, выпущенные после 2018 года, существенно улучшили свои характеристики благодаря развитию аккумуляторных систем, расширению сети быстрых зарядных станций и увеличению реальной дальности пробега на одном заряде.