Под отколовшимся айсбергом в Антарктиде нашли невероятную экосистему с новыми видами животных

Под толщей льда в Антарктиде ученые обнаружили уникальную экосистему, которая веками была изолирована от внешнего мира. После того, как гигантский айсберг откололся от шельфового ледника, команда исследователей впервые получила доступ к этой скрытой части океана, а затем нашла там невероятное многообразие жизни.

Что нашли исследователи

Антарктические айсберги могут скрывать настоящие сокровища. Недавнее открытие команды ученых это в очередной раз доказывает. После того как 13 января 2025 года от шельфового ледника, названного в честь Георга VI, откололся айсберг, примерно по размеру как мегаполис, исследователи на борту судна Falkor получили возможность попасть к морскому дну, которое веками было скрыто под ледяным щитом, сообщает 24 Канал со ссылкой на SciTechDaily.

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Всего через 12 дней после раскола ученые уже находились на только что открытом участке дна. Команда быстро изменила первоначальный маршрут и сфокусировалась на исследовании этого уникального региона. Миссия стала первой в истории, которая смогла глубоко изучить геологию, химический состав воды и биоразнообразие под столь большой территорией, недавно освобожденной ото льда.



Спутниковые снимки показывают место раскола / Фото ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute

Айсберг получил название A-84. Он охватывает площадь около 510 квадратных километров. То, что увидели под ним, стало настоящим научным прорывом. По словам доктора Патриции Эскете из Университета Авейру в Португалии, команда не ожидала увидеть настолько богатую жизнь в столь изолированном месте. Она говорит, что эта экосистема существует здесь десятки, а возможно, и сотни лет.

В течение восьми дней исследователи использовали дистанционно управляемый аппарат SuBastian, чтобы зафиксировать жизнь на дне. Результаты оказались впечатляющими: разноцветные кораллы, губки, антарктические осьминоги, ледяные рыбы и даже гигантские морские пауки – все это процветало под толщей льда. Некоторые из обнаруженных видов являются абсолютно новыми для науки и никогда ранее не фиксировались ни в этом регионе, ни вообще в любом.



Гигантская медуза пока неидентифицированного вида / Фото ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute



Осьминог отдыхает на морском дне на глубине 1150 метров в море Беллинсгаузена у берегов Антарктиды / Фото ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute



Гидроид на морском дне / Фото ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute

Эти экосистемы длительное время находились под слоем льда толщиной 150 метров, изолированы от солнечного света и поверхностных питательных веществ. Исследователи предполагают, что океанические течения могут доставлять необходимые питательные элементы в такие изолированные среды, но механизм поддержания жизни еще нужно изучить.



Кристиан Алдеа, ученый из Университета Магаланеса, изучает офиуроида под микроскопом в лаборатории на борту судна / Фото ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute



Вероятный новый вид изопод, который был отобран со дна моря Беллинсгаузена у берегов Антарктиды / Фото ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute

Кроме биологических открытий, эта экспедиция предоставила важные данные для изучения истории антарктического ледникового щита. Ученые из разных стран – Португалии, Великобритании, Германии, Норвегии, США, Чили и Новой Зеландии – собрали уникальные образцы, которые помогут понять, как менялся климат в прошлом. Эти данные важны для прогнозирования будущих изменений климата и уровня моря.

В дополнение к исследованиям, команда развернула автономные подводные аппараты, которые анализировали влияние талой ледниковой воды на химическое и физическое состояние региона. Предварительные результаты свидетельствуют о высокой производительности местной экосистемы и значительном присутствии талой воды.