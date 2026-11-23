Что именно обнаружили дайверы

В начале ноября спортивный дайвинг-клуб боливийского флота во время погружения у острова Солнца (Исла-дель-Соль) наткнулся на необычные скальные образования. Расположение камней напоминало ступени и древнюю стену, поэтому дайверы предположили, что это могут быть остатки когда-то построенного сооружения, пишет Arkeonews. Однако детального археологического обследования в этом районе пока не проводили.

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Командир Центра высокогорной водолазной подготовки (CIBA) боливийского флота капитан Макс Альваро Вильярроель Муньос рассказал государственному информагентству ABI, что в озере много скальных образований и что именно научное исследование должно определить, являются ли они археологическими остатками. Он не стал утверждать, сооружения ли это, созданные людьми, или естественные наслоения породы. По его словам, определять, относится ли находка к древним руинам, должны археологи.

Подобные образования обнаруживали и в других частях озера, а некоторые из них ранее изучали специалисты. Датировка находки пока отсутствует.

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Водолазы ВМС Боливии обнаружили подводные образования вблизи Острова Солнца / Фото Club de Buceo Deportivo de la Armada Boliviana

Чем известно озеро

Титикака уже много лет привлекает подводных археологов. Боливийские и международные команды задокументировали на дне многочисленные остатки древних поселений, следы человеческой деятельности и, в частности, обрядовых практик. Масштабное исследование, начавшееся в 2012 году, охватило более 1350 погружений. По данным ЮНЕСКО, в ходе исследования было обнаружено около 20 подводных археологических памятников и более 20 тысяч артефактов, охватывающих период от эпохи Тиауанако до империи инков.

Одно из самых значительных открытий было сделано на рифе Хоа у острова Солнца. Археологи изучили там подношения, которые жители Тиауанако оставляли в воде во время религиозных церемоний: золотые украшения, керамические курильницы, предметы из морских ракушек и кости принесенных в жертву молодых лам. Они показали, что озеро было не только природным ресурсом, но и важным обрядовым центром.

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В исследовании 2019 года, опубликованном в журнале PNAS, ученые Кристоф Делер, Хосе Каприлес и Чарльз Станиш рассмотрели роль этих церемоний в развитии государства Тиауанако, процветавшего в регионе озера между 500 и 1100 годами нашей эры. Они выяснили, что ритуалы, проводившиеся в определенных местах озера в VIII–X веках, укрепляли политическую и религиозную власть.

Сундук инков на дне озера

Еще одну важную находку сделали в 2014 году на рифе Какая. На глубине около шести метров археологи обнаружили небольшой каменный ящик с сохранившейся крышкой. Внутри лежали миниатюрная фигурка ламы или альпаки, вырезанная из ракушки, и тонкий свернутый лист золота.

Эти предметы, веками пролежавшие под водой, являются конкретными примерами обрядовых даров инков. Исследователи отмечают, что подобные шкатулки и фигурки находили и на других инкских церемониальных памятниках в Андах.

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Кристоф Делер и Хосе Каприлес подробно изучили содержимое шкатулки и ее археологический контекст в исследовании, опубликованном журналом Antiquity в 2020 году. Работа показала, что в эпоху инков Титикака оставался священным местом и что традиция оставлять дары в воде продолжалась и после эпохи Тиауанако. Впрочем, археологической связи между ранее найденными обрядовыми памятниками и новыми каменными образованиями пока не установлено.

Остров, которому более 5 тысяч лет

История Острова Солнца уходит корнями во времена, предшествовавшие Тиауанако и инкам. Исследование, опубликованное в журнале Latin American Antiquity в марте 2026 года, проследило человеческую деятельность на острове как минимум до 3500 года до нашей эры, что более чем на 700 лет раньше, чем свидетельствовали предыдущие археологические данные.

Исследователи Чарльз Станиш и Брайан Дамята пришли к этому выводу, повторно изучив образцы древесного угля, собранные во время раскопок в Чукуколе в 1990-х годах. Памятник расположен на склоне, выходящем на залив Чалья. Там были найдены каменные орудия, обломки обсидиана и следы человеческой деятельности, датируемые примерно 3500–160 годами до нашей эры.

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Одно из самых интересных открытий касается того, как люди добрались до острова. Хотя тысячи лет назад уровень воды в Титикаке был значительно ниже, исследователи пришли к выводу, что на остров можно было попасть только на лодке в течение большей части последних 5 тысяч лет, а то и всего этого времени. Это означает, что у местных жителей были плавсредства, способные добираться до острова, гораздо раньше, чем полагали археологи.

Обсидиан добавляет еще одно измерение. Вулканическое стекло не встречается на острове в природе, поэтому его наличие свидетельствует о том, что жители поддерживали связи с общинами на материке. Часть материала происходила даже из региона Чивай, поэтому Титикака была частью более широкой сети обмена за тысячи лет до империи инков.

Новые подводные образования добавляют еще один вопрос к этой долгой истории. Являются ли эти скалы природными или остатками человеческого строительства, пока неизвестно. Пока что находка дает исследователям еще один повод изучать воды вокруг острова, где люди живут и действуют тысячи лет.