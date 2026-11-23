Що саме знайшли дайвери

На початку листопада спортивний дайвінг-клуб болівійського флоту під час занурення біля острова Сонця (Ісла-дель-Соль) натрапив на незвичні скельні утворення. Розташування каменів нагадувало східці й давню стіну, тому дайвери припустили, що це може бути рештки колись збудованої споруди, пише Arkeonews. Проте детального археологічного обстеження в цьому районі ще не проводили.

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Командир Центру високогірної водолазної підготовки (CIBA) болівійського флоту капітан Макс Альваро Вільярроель Муньйос розповів державному інформагентству ABI, що в озері є багато скельних утворень і що саме наукове дослідження має визначити, чи це археологічні залишки. Він не став стверджувати, чи це споруди, створені людьми, чи природні нашарування породи. За його словами, визначати, чи знахідка належить до давніх руїн, мають археологи.

Схожі утворення виявляли й в інших частинах озера, а деякі з них раніше вивчали фахівці. Датування знахідки поки немає.

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Водолази ВМС Болівії виявили підводні утворення поблизу Острова Сонця / Фото Club de Buceo Deportivo de la Armada Boliviana

Чим відоме озеро

Тітікака вже багато років приваблює підводних археологів. Болівійські та міжнародні команди задокументували на дні численні рештки давніх поселень, людської діяльності й особливо обрядових практик. Масштабне дослідження, яке почалося 2012 року, охопило понад 1350 занурень. За даними ЮНЕСКО, воно виявило близько 20 підводних археологічних пам'яток і понад 20 тисяч артефактів, які охоплюють період від доби Тіауанако до імперії інків.

Одне з найвизначніших відкриттів зробили на рифі Хоа біля острова Сонця. Археологи вивчили там дари, які суспільство Тіауанако залишало у воді під час релігійних церемоній: золоті прикраси, керамічні кадильниці, предмети з морських мушель і кістки принесених у жертву молодих лам. Вони показали, що озеро було не лише природним ресурсом, а й важливим обрядовим центром.

У дослідженні 2019 року в журналі PNAS науковці Крістоф Делер, Хосе Капрілес і Чарльз Стеніш розглянули роль цих церемоній у розвитку держави Тіауанако, яка процвітала в регіоні озера між 500 і 1100 роками нашої ери. Вони з'ясували, що ритуали, які проводили в певних місцях озера у VIII – X століттях, зміцнювали політичну й релігійну владу.

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Скриня інків на дні озера

Ще одну важливу знахідку зробили 2014 року на рифі Кʼакая. На глибині близько шести метрів археологи знайшли невелику кам'яну скриньку, що зберегла кришку. Всередині лежали мініатюрна фігурка лами або альпаки, вирізана з мушлі, і тонкий згорнутий аркуш золота.

Ці предмети, які століттями пролежали під водою, є конкретними прикладами обрядових дарів інків. Дослідники зазначають, що схожі скриньки та фігурки знаходили й на інших інкських церемоніальних пам'ятках в Андах.

Крістоф Делер і Хосе Капрілес детально вивчили вміст скриньки та її археологічний контекст у дослідженні, яке опублікував журнал Antiquity у 2020 році. Робота показала, що в епоху інків Тітікака лишався священним місцем і що традиція залишати дари у воді тривала й після доби Тіауанако. Втім, археологічного зв'язку між раніше знайденими обрядовими пам'ятками та новими кам'яними утвореннями поки не встановили.

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Острів, якому понад 5 тисяч років

Історія острова Сонця сягає часів задовго до Тіауанако та інків. Дослідження в журналі Latin American Antiquity у березні 2026 року простежило людську діяльність на острові щонайменше до 3500 року до нашої ери, що більш ніж на 700 років раніше, ніж свідчили попередні археологічні дані.

Дослідники Чарльз Стеніш і Браян Дамята дійшли цього висновку, повторно вивчивши зразки деревного вугілля, які зібрали під час розкопок у Чукуколю у 1990-х роках. Пам'ятка розташована на схилі, що дивиться на затоку Чалья. Там знайшли кам'яні знаряддя, уламки обсидіану та шари людської діяльності приблизно від 3500 до 160 року до нашої ери.

Одне з найцікавіших відкриттів стосується того, як люди дісталися острова. Хоча тисячі років тому рівень води в Тітікаці був значно нижчим, дослідники дійшли висновку, що на острів можна було потрапити лише човном протягом більшої частини останніх 5 тисяч років, а то й усього цього часу. Це означає, що місцеві мешканці мали плавзасоби, здатні діставатися острова, набагато раніше, ніж вважали археологи.

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Обсидіан додає ще один вимір. Вулканічне скло не трапляється на острові природно, тож його наявність свідчить, що мешканці підтримували зв'язки з громадами на материку. Частина матеріалу походила навіть із регіону Чівай, тож Тітікака була частиною ширшої мережі обміну за тисячі років до імперії інків.

Нові підводні утворення додають ще одне питання до цієї довгої історії. Природні це скелі чи залишки людського будівництва, досі невідомо. Поки що знахідка дає дослідникам ще одну причину вивчати води навколо острова, де люди живуть і діють тисячі років.