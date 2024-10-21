Наконец-то вы можете перенести понравившуюся в Instagram музыку прямо в Spotify

Как часто вы находили какой-то интересный трек в Reels или обычных публикациях, переходили на него и должны были вручную искать в Spotify или YouTube Music, потому что другого способа нет? Вероятно, настолько часто, что это начало вас раздражать. Meta поняла этот недостаток своего сервиса и готовит изменения.

Обновление ожидает оба приложения – и Instagram, и Spotify. Об этом партнерстве компании объявили в конце прошлой недели, обещая простой способ добавлять песни в свою библиотеку. Для этого понадобится лишь несколько прикосновений, объясняет 9to5Mac.

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Как будет работать эта интеграция

Когда пользователь увидит публикацию, Stories или Reels с песней, он сможет нажать на нее, чтобы сначала перейти на традиционную страницу трека, где его можно сохранить в закладках и просмотреть другие посты с ним. Однако теперь там будет новая кнопка "Добавить" рядом с плеером для прослушивания короткого превью.

Конечно, для того, чтобы новая функция заработала, для того чтобы новая функция заработала пользователи должны будут привязать свою учетную запись Spotify к Instagram. Песни, добавленные в Spotify, будут появляться в плейлисте "Понравившиеся песни", а также во вкладке "Ваша библиотека".

Новая функция будет доступна для пользователей как на iOS, так и на устройствах Android. TikTok уже имеет подобную функцию, но она работает не только со Spotify, но и с некоторыми другими музыкальными приложениями. Будет ли Instagram расширять перечень интегрированных сервисов, пока не говорят, но это было бы логично и правильно.

Новая функция сейчас разворачивается по всему миру, но может появиться не сразу на некоторых аккаунтах и в некоторых странах. В Украине отдельные пользователи уже получили эту возможность, поэтому вы можете проверить ее наличие прямо сейчас.