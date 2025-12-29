Украинские полярники сняли на камеру уникальные кадры охоты на пингвинов
Украинские исследователи с антарктической станции "Академик Вернадский" обнародовали редкие видеозаписи подводной жизни пингвинов. Камеру прикрепили непосредственно на спине животного, что позволило увидеть настоящее поведение субантарктических пингвинов во время охоты и перемещения. Видео демонстрирует реальную скорость движения без каких-либо ускорений.
Что показали камеры на спинах пингвинов?
Специалисты Национального антарктического научного центра поделились уникальными записями, сделанными с помощью камер, установленных на спинах субантарктических пингвинов. Эти птицы считаются самыми быстрыми среди всех видов пингвинов и способны достигать скорости до 36 километров в час под водой, пишет 24 Канал.
Видеоматериал позволяет наблюдать, как пингвины охотятся на криль – мелких ракообразных, которые формируют густые скопления в воде. Иногда криль образует настоящие полосы, сквозь которые птицы стремительно проносятся, ловя добычу.
Особенно интересным является способ передвижения пингвинов под водой. Они двигаются подобно птицам в воздухе, активно махая крыльями вместо традиционного плавания. Для улучшения гидродинамики пингвины выпускают пузырьки воздуха из-под оперения, что создает эффект лучшего скольжения.
Записи также фиксируют процесс очистки перьев, когда птицы переворачиваются с одной стороны на другую. Это не просто гигиеническая процедура – от состояния оперения напрямую зависят теплоизоляционные свойства и скорость плавания пингвинов.
Как это сделали?
Для получения таких кадров ученые используют специальное оборудование. GPS-трекер и видеокамеру фиксируют на спине птицы с помощью специальной ленты и клея. Спина идеально подходит для крепления благодаря большой площади, стабильной форме и минимальной подвижности. Камеру снимают через сутки после установки, тогда как трекер остается на птице около трех недель.
Процедура установки и снятия оборудования разработана так, чтобы не повреждать перья и быть абсолютно безопасной для животных.
Исследования проводятся на острове Галиндез вблизи украинской станции, где сейчас насчитывается более 730 гнезд субантарктических пингвинов с птенцами. Получение видеозаписей стало возможным благодаря сотрудничеству с коллегами из Норвежского полярного института.