Космический аппарат TESS возобновил поиск экзопланет после технических проблем

Транзитный спутник NASA для исследования экзопланет (TESS) возобновил свою миссию по поиску внеземных миров после технических сбоев в начале этого месяца. Кроме этого NASA обратилось к научному сообществу за помощью - нужно найти работу для TESS.

Что происходит с TESS

В начале апреля космический аппарат дважды переходил в безопасный режим. Причина первого сбоя остается неизвестной, тогда как второй инцидент был связан с проблемой с системой управления положением TESS вскоре после выхода из безопасного режима после первого случая.

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TESS, запущен 18 апреля 2018 года, обнаруживает экзопланеты путем мониторинга яркости звезд, когда перед ними проходят планеты. 3 мая космический аппарат вышел из безопасного режима, который был активирован 23 апреля из-за увеличения импульса в маховиках, отвечающих за ориентацию аппарата.

Несмотря на эти технические проблемы, TESS продолжает работать. Завершив свою основную миссию в июле 2020 года и первую продленную миссию в сентябре 2022 года, космический аппарат сейчас находится на второй фазе продолжения. В частности, недавно TESS обнаружил свою первую "планету-изгоя" – экзопланету, дрейфующую в межзвездном пространстве, не вращаясь вокруг звезды.

TESS нужна помощь

NASA обратилось к научному сообществу с просьбой помочь в определении приоритетных задач во время будущего продолжения миссии TESS. Несмотря на недавние проблемы, космический аппарат продолжает активно способствовать поиску и изучению экзопланет. Его потенциал для революционных открытий остается многообещающим, углубляя понимание человечеством небесных тел за пределами нашей Солнечной системы.