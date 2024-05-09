Що відбувається з TESS

На початку квітня космічний апарат двічі переходив в безпечний режим. Причина першого збою залишається невідомою, тоді як другий інцидент був пов'язаний з проблемою з системою управління положенням TESS незабаром після виходу з безпечного режиму після першого випадку.

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TESS, запущений 18 квітня 2018 року, виявляє екзопланети шляхом моніторингу яскравості зірок, коли перед ними проходять планети. 3 травня космічний апарат вийшов з безпечного режиму, який був активований 23 квітня через збільшення імпульсу в маховиках, що відповідають за орієнтацію апарату.

Попри ці технічні проблеми, TESS продовжує працювати. Завершивши свою основну місію в липні 2020 року і першу продовжену місію у вересні 2022 року, космічний апарат зараз перебуває на другій фазі продовження. Зокрема, нещодавно TESS виявив свою першу "планету-вигнанця" – екзопланету, що дрейфує в міжзоряному просторі, не обертаючись навколо зорі.

TESS потрібна допомога

NASA звернулося до наукової спільноти з проханням допомогти у визначенні пріоритетних завдань під час майбутнього продовження місії TESS. Попри нещодавні проблеми, космічний апарат продовжує активно сприяти пошуку і вивченню екзопланет. Його потенціал для революційних відкриттів залишається багатообіцяючим, поглиблюючи розуміння людством небесних тіл за межами нашої Сонячної системи.