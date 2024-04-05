В США провели испытания установки для поиска темной материи: уже есть первые результаты

Ученые из Соединенных Штатов достигли успеха в поисках темной материи - загадочной субстанции, необходимой для понимания структуры Вселенной. Революционный эксперимент, проведенный с помощью недавно разработанной установки BREAD является значительным прогрессом в области физики элементарных частиц.

Установка BREAD (Broadband Reflector Experiment for Axion Detection), совместная работа исследователей из Чикагского университета и лаборатории Fermilab Министерства энергетики США, представляет новый подход к обнаружению частиц темной материи.

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В отличие от предыдущих установок, BREAD является компактным, экономически эффективным и работает при комнатной температуре, что делает эксперименты более удобными и эффективными.



Стефан Книрк из Fermilab с компонентами детектора BREAD / Фото BREAD Collaboration

Первый успех

Предназначен для поиска двух потенциальных кандидатов в темную материю – темных фотонов и аксионов – эксперимент BREAD имеет целью расширить наши представления об этих неуловимых частицах.

Первоначальные тесты были направлены на темные фотоны. Для их обнаружения использовалась малошумная приемная система, напоминающая коаксиальную рупорную антенну. Несмотря на то, что темные фотоны не были обнаружены в указанном диапазоне масс, ученые смогли уточнить пределы их характеристик на впечатляющие два порядка величины, что является значительным скачком в наших знаниях об этих частицах.

Успех эксперимента BREAD открывает новые пути для дальнейших исследований: планируется использовать установку для обнаружения аксионов. Используя возможности электромагнитного поля Аргонской национальной лаборатории, исследователи стремятся открыть жизненно важное понимание природы темной материи.

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Хотя путь к разгадке тайн темной материи еще продолжается, недавние достижения эксперимента BREAD открывают многообещающие перспективы для будущих открытий. Результаты, опубликованы в журнале Physical Review Letters, акцентируют важность этих результатов, обеспечивая ценную основу для дальнейших исследований в этой критически важной области космологии.