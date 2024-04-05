Установка BREAD (Broadband Reflector Experiment for Axion Detection), спільна робота дослідників з Чиказького університету та лабораторії Fermilab Міністерства енергетики США, представляє новий підхід до виявлення частинок темної матерії.

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На відміну від попередніх установок, BREAD є компактним, економічно ефективним і працює за кімнатної температури, що робить експерименти більш зручними та ефективними.



Стефан Кнірк з Fermilab з компонентами детектора BREAD / Фото BREAD Collaboration

Призначений для пошуку двох потенційних кандидатів у темну матерію – темних фотонів і аксіонів – експеримент BREAD має на меті розширити наші уявлення про ці невловимі частинки.

Перший успіх

Початкові тести були спрямовані на темні фотони. Для їх виявлення використовувалася малошумна приймальна система, що нагадує коаксіальну рупорну антену. Попри те, що темні фотони не були виявлені в зазначеному діапазоні мас, вчені змогли уточнити межі їхніх характеристик на вражаючі два порядки величини, що є значним стрибком у наших знаннях про ці частинки.

Успіх експерименту BREAD відкриває нові шляхи для подальших досліджень: планується використовувати установку для виявлення аксіонів. Використовуючи можливості електромагнітного поля Аргонської національної лабораторії, дослідники прагнуть відкрити життєво важливе розуміння природи темної матерії.

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Хоча шлях до розгадки таємниць темної матерії ще триває, нещодавні досягнення експерименту BREAD відкривають багатообіцяючі перспективи для майбутніх відкриттів. Результати, опубліковані в журналі Physical Review Letters, акцентують важливість цих результатів, забезпечуючи цінне підґрунтя для подальших досліджень у цій критично важливій галузі космології.