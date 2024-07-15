Безумная теория заговора предполагает, что Cybertruck отрезал палец Ким Кардашьян

Фанаты знаменитостей постоянно придумывают о них теории, распространяют слухи и додумывают то, чего нет, лишь на основе мелких намеков. На этот раз они убеждены, что Ким Кардашьян лишилась части пальца из-за недавно приобретенного Cybertruck. Легитимности спекуляциям добавляет тот факт, что пикапы Tesla известны своей опасностью травмирования, поскольку не умеют реагировать на пальцы в дверях.

Что случилось

Недавно стриминговый сервис Hulu выпустил промо-ролик нового эпизода сериала "Кардашьян", который рассказывает о жизни одного из самых известных звездных семейств США. В видео можно увидеть Ким Кардашьян с шиной и бинтами на среднем пальце, которая проходит обследование в медицинском кабинете.

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На секунду она снимает повязки и мы видим достаточно серьезную рану. Кроме того, на другом кадре нам показывают рентгеновский снимок, на котором видно что-то похожее на раздробленную кость. Мы также слышим, как она говорит, что маленькая часть чего-то "отломилась" и это было "больнее, чем роды".

Кадры, на которых видно травму Ким Кардашьян: видео

Загадочная травма, о которой Кардашьян впервые сообщала в социальных сетях еще в марте, вызвала огромный поток слухов: пользователи Reddit предполагали, что она могла "отрезать палец" дверцей или багажником своего Cybertruck, который приобрела незадолго до этого, показав новую машину в соцсетях.

В том мартовском посте в Instagram женщина рассказала, что поранилась, показав свои обмотанные пальцы. Но она не уточняла детали.

Я пожертвовала своими пальцами ради красоты,

– добавила она.

Комментируя эту теорию, пользователи ссылаются на недавнее видео, где владелец Cybertruck обнаружил, что острая крышка багажника может легко поранить палец, поскольку сенсоры практически не срабатывают при попадании посторонних предметов в пространство между кузовом и крышкой багажника. Там, где другие марки машин немедленно отведут дверь багажника прочь, пикап от Tesla продолжает закрываться, почти не реагируя на пальцы и руки. Было показано, что он может даже разрезать овощи, такие как огурцы или кабачки. И хотя так происходит не всегда, важно сказать, что такого не должно было бы случаться вообще, даже иногда.

На самом деле до сих пор неизвестно, что же произошло с пальцем Ким Кардашьян, но, судя по кадрам, это не просто царапина или отломанный ноготь, а какая-то травма, что требовала немедленной медицинской помощи. Однако можно предположить, что если бы именно Cybertruck привел к травмированию знаменитости, то сейчас она бы судилась с компанией Tesla, и этот суд освещался бы на первых полосах всех СМИ. Но ничего подобного не происходит.