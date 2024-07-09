Эти гаджеты могут понадобиться вам во время отключений электроэнергии

Отключения энергии в Украине, к сожалению, стали привычным делом. Вероятность того, что они увеличатся, немалая, поэтому к этому нужно подготовиться. Существует немало полезных устройств, которые смогут вам помочь в быту.

Ранее мы уже писали о том, какие приборы могут вам понадобиться во время блэкаутов. Теперь Техно 24 подготовил перечень гаджетов, которые будут полезным дополнением в вашем арсенале и пригодятся не только во время отключений, но и в походах летом, например.

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Кемпинговая печь BioLite

В ситуациях, когда отключение электроэнергии может длиться длительное время, наличие средства для зарядки телефона может быть жизненно важным. Печь BioLite Camp Stove служит не только прибором для приготовления пищи, но и зарядным устройством для телефона.

Сжигая легкодоступную биомассу, она производит энергию для поддержания работы ваших устройств. Хотя для полной зарядки телефона может потребоваться некоторое время, наличие этого гаджета под рукой может обеспечить дополнительную энергию, необходимую для осуществления важных звонков в чрезвычайных ситуациях.



Печь BioLite / Скриншот 24 Канала

Печь продается в двух модификациях и стоит от 3 до 6 тысяч гривен. За эти же деньги можно приобрести несколько дополнительных павербанков, однако этот гаджет может понадобиться вам и для летнего отдыха.

Персональный фильтр для воды

Доступ к чистой воде остается критической потребностью. При определенных условиях во время отключений света могут быть и проблемы с поставками воды. Персональный фильтр для воды, например LifeStraw, предлагает надежное решение для очистки воды из различных источников, гарантируя очистку воды даже во время длительных отключений электроэнергии.

Этот портативный фильтр является доступным и относительно недорогим, что делает его незаменимым инструментом для тех, кто сталкивается с перебоями в водоснабжении. Кроме того, он непременно пригодится во время походов.



Персональный фильтр / Фото LifeStraw

Костер

С наступлением темноты и снижением температуры очень важно оставаться в тепле и освещенными. Компактный костер производит интенсивную искру температурой 3000 градусов по Цельсию, что делает разжигание огня быстрым и эффективным.

Такая штукенция способна обеспечить до 12 000 искр и является бесценным инструментом в походном снаряжении. В домашних условиях его использование может и не понадобиться, однако рекомендуем также запастись несколькими зажигалками и спичками.



Костер / Скриншот 24 Канала

Светодиодный фонарь на солнечных батареях

Ориентироваться в темноте во время отключений электроэнергии может быть сложно. Светодиодный солнечный фонарь – это надежный инструмент, который непременно понадобится дома.

Кроме фонариков на обычных батарейках и аккумуляторах рекомендуем приобрести также несколько фонариков на солнечных батареях, которые можно будет поставить на подоконник или на балкон для зарядки. Это могут быть как специализированные гаджеты, так и обычные садовые фонарики от самых дешевых до дорогих моделей с дистанционкой и несколькими режимами.



Садовый фонарик на солнечных батареях / Скриншот 24 Канала

Кроме того, рекомендуем приобрести набор светодиодных фонарей на батарейках, которые можно прикрепить в разных комнатах, ванне и туалете. Эти фонарики обеспечат вас автономным освещением в период отсутствия электроэнергии и станут особенно полезными вечером.

Также их можно закрепить в местах дома где нет освещения, но оно там нужно, например кладовка под лестницей или глубокий шкаф с вещами, чтобы постоянно не ходить с фонариком.

Грелка для рук

Отключения электроэнергии часто лишают нас и тепла. И хоть сейчас лето, к осенне-зимнему похолоданию лучше подготовиться заранее Находясь в холодном помещении очень важно согреться и ручные грелки помогают в этом очень хорошо.

Например Zippo Hand Warmer обеспечивает эффективное и длительное тепло, предлагая в десять раз больше тепла, чем одноразовые грелки для рук. С помощью одной заправки можно комфортно согреваться до 12 часов. Ее беспламенная работа гарантирует безопасность, а культовый дизайн добавляет нотку стиля к вашему набору для подготовки к отключению электроэнергии.



Грелка для рук / Фото Zippo

Мультитул

Универсальный мультиинструмент всегда полезная вещь в арсенале разнообразные модели, которые могут предложить до 16 функций, что делает его практичным для широкого спектра задач в помещении.



Мультитул / Скриншот 24 Канала

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Наличие этих необходимых гаджетов под рукой может обеспечить спокойствие и повысить вашу готовность к перебоям с электроснабжением. Эти инструменты станут ценным дополнением к вашему набору для чрезвычайных ситуаций.