Наша сила в единстве: 4 приложения и чат-боты, которые помогают украинцам во время войны

После начала боевых действий украинцы начали активно поддерживать как ВСУ, так и друг друга. Уровень волонтерской помощи невероятен: украинцы находят жилье беженцам, проводят эвакуацию из прифронтовых городов, экипируют бойцов, спасают животных и делают многие другие важные дела.

IT сообщество также присоединилось к этому движению. Кроме, безусловно, донатов, социальных проектов, помощи пострадавшим специалисты делают то, что умеют лучше всего – создают инженерные решения и чат-боты для решения насущных проблем. GlobalLogic поделились с редакцией 24 Канала несколькими трогательными проектами, созданными для украинцев разработчиками компании или студентами IT-специальностей.

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Приложения для ночного видения Green Night и Pro Night

Эти истории вклад инженеров GlobalLogic собирает через свой сайт. Разработчики могут поделиться своими приложениями, чат-ботами и другими решениями, которые помогли изменить жизнь людей к лучшему.

Увлечение фотографией помогло разработчику Виктору Победри создать приложения для ночного видения Green Night и Pro Night. С началом боевых действий они приобрели незаурядную популярность: эти программы пригодились при светомаскировании в городе (когда запрещено включать фонари) и для бойцов ТРО во время патрулирования.

Приложение Green Night было очень популярно, – более 40 000 загрузок. После его успеха решил создать более мощную версию, Pro Night, и половину от привлеченных из нового приложения средств планирую передавать на нужды ВСУ. За эту разработку получил благодарность от Военно-научного управления Генерального штаба ВСУ,

– рассказал Виктор Победря, iOS Software Engineer в GlobalLogic.

Приложения работают по принципу усиления сигнала: они эффективны в условиях ночной улицы, но не в совершенно темной комнате (где нечего усиливать). Версия Pro Night позволяет производить 20-кратный зум, регулировать яркость и уровень FPS, фотографировать.

Приложение для определения взрывоопасных устройств beAware

Агрессия России ежедневно оставляет немало смертельно опасных снарядов и мин на украинской земле. Часть из них так и не разорвалась, что создало угрозу мирным жителям. Чтобы украинцы могли распознать взрывоопасные предметы, студент Роман Коропецкий в сотрудничестве с другом разработал beAware.

Цель создания beAware – обеспечение передвижения гражданских граждан, сохранение их жизни и здоровья.

Впервые приложение было представлено на летней школе AI, проводимой Львовским Национальным Университетом в сотрудничестве со Львовским ИТ Кластером.

К сожалению, наш проект не был реализован. Однако впоследствии появилось похожее официальное приложение. Меня радует возможность того, что его автор узнал о нашей идее и реализовал ее,

– Роман Коропецкий, студент

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Сайт для оказания помощи HelpMeUA

Простые решения являются решающими в кризисной ситуации. Во всяком случае, так считал Александр Луцюк в первые дни войны. Свое желание помочь как можно большему числу людей он конвертировал в приложение HelpMeUA.

Моя история не об изобретении, а о помощи. Поскольку я и мои друзья связаны с ИТ, мы объединили усилия по созданию веб-приложения. Наш сайт называется HelpMeUA, перейти на него можно за ссылкой. Это веб-приложение было создано в начале войны для скорейшей помощи каждому, кто в этом нуждается. Поэтому на нашем сайте не нужно регистрироваться, подтверждать личность и создавать аккаунт. Все работает на доверии, которое является важнейшим в такие моменты,

– отметил Александр Луцюк, Advocate Developer в GlobalLogic.

Сайт действительно прост: запостить объявление по запросу или оказанию помощи можно в несколько кликов, без регистрации. Поиск производится по месту нахождения, тегам или разделам. Если пост содержит непроверенную информацию, его можно пожаловаться.

Благодаря простоте в использовании и интуитивном интерфейсе HelpMeUA действительно нашел свою аудиторию. По данным Александра и его команды, веб-приложением пользуется около 200 уникальных пользователей в месяц. А общее количество постов (запросов на пособие и предложений по его оказанию) составляет 766.

Сайт остается актуальным и сейчас. Его разработчики надеются, что все пользователи HelpMeUA получили необходимую помощь.

Чат-бот @SumkaRegionBot

Чат-бот предназначен для помощи жителям Сумской области. Программа способствует поискам открытых аптек, АЗС, магазинов и позволяет сообщить об экстренной ситуации.

Все началось в первые недели войны, когда группа волонтеров связалась с Владиславом Бабичем с просьбой создать информационный чат-бот. При их поддержке была разработана программа @SumkaRegionBot в мессенджере Telegram.

Как потом оказалось, чат-бот был действительно полезным: многие обращались к нему, как к справочнику по разным вопросам. Его продолжают использовать и сейчас,

– рассказывает Владислав Бабич.

Кроме вышеупомянутых функций, программа способствует в поддержке ВПЛ и предоставляет информацию о психологической помощи, эвакуационном транспорте, волонтерских инициатив.

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Украинцы действительно сплотились с началом войны и показали всему миру, как мы умеем заботиться и поддерживать друг друга. Все приложения из нашей подборки – это инициативы каждого отдельного разработчика, который решил помочь Украине и украинцам тем, чем умеет и делает лучше всего – своим кодом. Или решениями, улучшающими жизнь людей на планете. И подобные инициативы от каждого из нас, или совсем маленькие, или масштабные – лишь ускоряют нашу победу и усиливают нашу внутреннюю устойчивость и веру в светлое будущее.