Американская полиция тестирует ИИ-детективов на реальных преступлениях

Департамент полиции в Великобритании тестирует систему на основе искусственного интеллекта, которая потенциально может помочь раскрыть дела, которые не удалось распутать людям. Ожидается, что ИИ выполнит "81 год детективной работы за 30 часов", проанализировав доказательства, обнаружив незаметные ранее связи и сделав новые выводы.

Как это будет

Пока система Soze находится в разработке, никто не может сказать, насколько она будет точной. Но беспокойство уже высказываются, ведь модели искусственного интеллекта имеют тенденцию выдавать невероятно ложные результаты или галлюцинировать вымышленной информацией, пишет Sky News.

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Полиция графства Эйвон и Сомерсет, охватывающего часть юго-западной Англии, уже испытывает программу, поручая Soze сканировать и анализировать электронные письма, аккаунты в социальных сетях, видео, финансовые отчеты и другие документы.

Сейчас ИИ смог отсканировать доказательства в 27 "сложных" делах с поразительной скоростью, поэтому неудивительно, что департамент полиции заинтересован в использовании этой программы. Все это звучит как мультипликатор возможностей правоохранителей, будто их усилили несколькими дополнительными командами, которые могут непрерывно изучать материалы дел, не требуя передышки и зарплаты.

У вас может быть холодное дело, которое выглядит просто невозможным из-за количества материалов, и вы загружаете его в такую систему, которая может просто проглотить его, а потом дать вам оценку. Я вижу, что это очень, очень полезно,

– сказал председатель Национального совета начальников полиции Великобритании Гэвин Стивенс.

Хотя многие могут выражать беспокойство, вряд ли стоит ожидать, что какие-то обвинения будут выдвигаться только на основе выводов искусственного интеллекта. Он будет выступать скорее подсказчиком, который будет давать идеи, выявлять закономерности, сопоставлять факты. Таким образом детективы будут получать идеи для дальнейшей работы, понимать направление, в котором можно работать. Но окончательное решение так же будет зависеть от имеющихся доказательств и решения суда.