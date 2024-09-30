Як це буде

Поки система Soze перебуває в розробці, ніхто не може сказати, наскільки вона буде точною. Але занепокоєння вже висловлюються, адже моделі штучного інтелекту мають тенденцію видавати неймовірно хибні результати або галюцинувати вигаданою інформацією, пише Sky News.

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Поліція графства Ейвон і Сомерсет, що охоплює частину південно-західної Англії, вже випробовує програму, доручаючи Soze сканувати й аналізувати електронні листи, акаунти в соціальних мережах, відео, фінансові звіти та інші документи.

Наразі ШІ зміг відсканувати докази у 27 "складних" справах з вражаючою швидкістю, тож не дивно, що департамент поліції зацікавлений у використанні цієї програми. Все це звучить як мультиплікатор можливостей правоохоронців, ніби їх посилили кількома додатковими командами, які можуть безупину вивчати матеріали справ, не потребуючи перепочинку та зарплатні.

У вас може бути холодна справа, яка виглядає просто неможливою через кількість матеріалів, і ви завантажуєте її в таку систему, яка може просто проковтнути її, а потім дати вам оцінку. Я бачу, що це дуже, дуже корисно,

– сказав голова Національної ради начальників поліції Великої Британії Гевін Стівенс.

Хоча багато хто може висловлювати занепокоєння, навряд чи варто очікувати, що якісь звинувачення будуть висуватися лише на основі висновків штучного інтелекту. Він виступатиме швидше підкажчиком, який даватиме ідеї, виявлятиме закономірності, співставлятиме факти. Таким чином детективи будуть отримувати ідеї для подальшої роботи, розумітимуть напрям, у якому можна працювати. Але остаточне рішення так само залежатиме від наявних доказів і рішення суду.