Ученые выяснили удивительную правду о Полярной звезде: чем она похожа на наше Солнце

Полярная звезда веками указывала путь путешественникам. Она получила свое название из-за ее близости к точке на небе, куда указывает северная ось вращения Земли.

Поскольку эти две точки примерно совпадают, кажется, что звезда не движется по небу во время вращения планеты. Другими словами, если вы находитесь в Северном полушарии и смотрите вверх, Полярная звезда будет всегда в примерно одном и том же месте, а другие звезды будут "вращаться" вокруг нее. Лучше всего это видно на фотографиях и длинной выдержкой, как вы можете увидеть на главном фото.

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Открытие

Несмотря на такое постоянное расположение, Полярную звезду трудно назвать статичной. Ее классифицируют как цефеиду, которая определяется пульсирующей яркостью, вызванной периодическим расширением и сжатием поверхности. Поскольку пульсации происходят через определенные промежутки времени, эту яркость можно использовать для измерения расстояния до галактики-хозяина.

Мы давно знаем, что Полярная звезда не одинока. Гораздо более "слабая" звезда-компаньон вращается вокруг нее раз в 30 лет. Чтобы составить карту орбиты этого соседа, команда астрономов под руководством Нэнси Эванс из Гарвардского и Смитсоновского центров астрофизики начала всматриваться в небо с помощью телескопов высокого углового разрешения (CHARA).

Свежие наблюдения, сделанные в 2021 году, стали первым взглядом на цефеиду вблизи, и они показали звезду, покрытую многочисленными крапинками. В статье, опубликованной в The Astrophysical Journal, исследователи отмечают, что звездные пятна, которые смещаются вокруг поверхности, похоже, связаны с магнитными полями, подобно пятнам на Солнце. Ученые не говорят, насколько много этих пятен, но из формулировок, использующих в статье, можно предположить, что их больше, чем у нашего Солнца. Предположительно, эти пятна также продуцируют вспышки и выбросы, корональной массы как это постоянно происходит в Солнечной системе.

Наличие звездных пятен открывает новые направления исследований, и астрономы пишут, что они могут оказаться полезными для определения скорости вращения Полярной звезды.

Мы планируем продолжать снимать Полярную звезду в будущем. Надеемся лучше понять механизм, который генерирует пятна на поверхности,

– говорит Джон Монье, профессор астрономии из Мичиганского университета, который работал над исследованием.

Еще больше интересного

Были и некоторые странности, поскольку магнитная поляризация Полярной звезды больше похожа на поляризацию сверхгигантской звезды, чем на цефеиду.

Кроме того, наблюдения за изменением размеров Полярной звезды, когда она двигалась по орбите своего спутника, помогли определить, что она имеет массу, которая в пять раз превышает массу нашего Солнца, и диаметр, который в 46 раз больше. Хотя Солнце кажется мелким по сравнению с этим, Полярная звезда находится на расстоянии 400 световых лет от Земли, а потому на небе она выглядит примерно в 600 000 раз меньше, чем полная Луна.