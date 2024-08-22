Оскільки ці дві точки приблизно співпадають, здається, що зоря не рухається по небу під час обертання планети. Іншими словами, якщо ви перебуваєте в Північній півкулі і дивитеся вгору, Полярна зоря буде завжди в приблизно тому самому місці, а інші зорі "обертатимуться" довкола неї. Найкраще це видно на фотографіях і довгою витримкою, як ви можете побачити на головному фото.

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Відкриття

Попри таке постійне розташування, Полярну зорю важко назвати статичною. Її класифікують як цефеїду, яка визначається пульсуючою яскравістю, спричиненою періодичним розширенням і стисканням поверхні. Оскільки пульсації відбуваються через певні проміжки часу, цю яскравість можна використовувати для вимірювання відстані до галактики-хазяїна.

Ми давно знаємо, що Полярна зоря не самотня. Набагато "слабша" зоря-компаньйон обертається навколо неї раз на 30 років. Щоб скласти карту орбіти цього сусіда, команда астрономів під керівництвом Ненсі Еванс із Гарвардського та Смітсонівського центрів астрофізики почала вдивлятися в небо за допомогою телескопів з високою кутовою роздільною здатністю (CHARA).

Свіжі спостереження, зроблені у 2021 році, стали першим поглядом на цефеїду зблизька, і вони показали зірку, вкриту численними цяточками. У статті, опублікованій в The Astrophysical Journal, дослідники зазначають, що зоряні плями, які зміщуються навколо поверхні, схоже, пов'язані з магнітними полями, подібно до плям на Сонці. Вчені не кажуть, наскільки багато цих плям, але з формулювань, використовують у статті, можна припустити, що їх більше, ніж у нашого Сонця. Імовірно, ці плями також продукують спалахи та викиди корональної маси, як це постійно відбувається в Сонячній системі.

Наявність зоряних плям відкриває нові напрямки досліджень, і астрономи пишуть, що вони можуть виявитися корисними для визначення швидкості обертання Полярної зорі.

Ми плануємо продовжувати знімати Полярну зорю в майбутньому. Сподіваємося краще зрозуміти механізм, який генерує плями на поверхні,

– каже Джон Моньє, професор астрономії з Мічиганського університету, який працював над дослідженням.

Ще більше цікавого

Були й деякі дивацтва, оскільки магнітна поляризація Полярної зорі більше схожа на поляризацію надгігантської зірки, ніж на цефеїду.

Крім того, спостереження за зміною розмірів Полярної зорі, коли вона рухалася по орбіті свого супутника, допомогли визначити, що вона має масу, яка в п'ять разів перевищує масу нашого Сонця, і діаметр, який в 46 разів більший. Хоча Сонце видається дрібним у порівнянні з цим, Полярна зоря знаходиться на відстані 400 світлових років від Землі, а тому на небі вона виглядає приблизно в 600 000 разів меншою, ніж повний Місяць.