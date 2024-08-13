Редкое небесное явление: Полярное сияние и метеорный поток Персеид наблюдали по всему миру

Наблюдатели со всего мира в ночь на 13 августа стали свидетелями редкого и завораживающего небесного явления. Метеорный поток Персеид совпал с впечатляющим полярным сиянием.

Метеорный поток Персеиды, ежегодное событие, вызванное прохождением Земли сквозь обломки, оставленные кометой Свифта-Туттля. Однако появление полярного сияния для многих стало неожиданностью, информирует Техно 24.

Если пропустили Двойное наслаждение: невероятные кадры Северного сияния и Персеиды в украинских городах

Прогноз магнитной бури

Синоптики предсказывали определенную геомагнитную активность на выходных. Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) выпустил предупреждение о геомагнитных бурях на период с 9 по 11 августа. Однако космическая погода может быть непредсказуемой, а полярные сияния возникают только при определенных условиях.

На удивление, эти условия совпали с явлением метеоритного потока Персеид. Редкое совпадение этих двух природных явлений подарило незабываемые впечатления.

Это сближение создало идеальную возможность для фотографов со всего мира запечатлеть потрясающее зрелище.

Фотографии полярного сияния и Персеид