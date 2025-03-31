Как украинцы реагируют в чатах: 10 самых популярных эмодзи в Viber

Эмодзи заменяют тысячи слов: их шлют в знак благодарности, восторга, для передачи чувств или просто хорошего настроения. В феврале Rakuten Viber добавил возможность реагировать на сообщения любым из 3000 эмодзи, доступных на смартфонах. Функция приобрела популярность: только 🥰 был использован более полумиллиона раз за первые недели.

Статистика от Viber была собрана на основе обезличенных данных о реакции на сообщения, рассказывает 24 Канал. Платформа не имеет доступа к личным и групповым чатам и звонкам – они защищены сквозным шифрованием по умолчанию.

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10 самых популярных эмодзи в чатах украинцев

Открывают рейтинг смайлы любви: первые три места занимают "Улыбающееся лицо с сердечками", Красное сердце" и "Лицо, которое посылает поцелуй". В сумме за несколько недель их использовали более полутора миллионов раз.

На четвертом месте – смайл, что чаще всего отправляют в знак благодарности или просьбы, – "Сложенные руки". "Замыкают рейтинг знак 100" и "Лицо, которое громко рыдает".

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Самые популярные emoji / Фото Viber​​​​​​

В общем, 10 самых употребляемых смайлов за первые недели были использованы около 2,5 млн раз. Статистика показывает, что чаты украинцев пронизаны любовью и приветливостью, тогда как грустным реакциям – почти нет места.