Громкая неудача: Китай не смог запустить экспериментальные навигационные спутники к Луне

Неудачей для китайской космической отрасли завершилась попытка запуска двух экспериментальных лунных навигационных спутников. Инцидент произошел во время размещения спутников на борту ракеты Long March-2C, которая потерпела неисправность двигателя на третьей (разгонной) ступени, что не позволило спутникам выйти на запланированную орбиту.

Спутники DRO-A и B стартовали по маршруту Long March 2C из Центра запуска спутников Сичан в среду вечером. Первая и вторая ступени ракеты работали нормально, но разгонный блок Yuanzheng-1S не работал, сообщило в четверг государственное информационное агентство Синьхуа.

А тем временем Starship наконец-то достиг космоса, но разбился во время возвращения на Землю

Подробности запуска

Запуск состоялся с космодрома Сычуань в 20:51 по местному времени.

Первая и вторая ступени ракеты работали нормально, однако разгонный блок "Юаньчжэн-1S" вышел из строя.

Миссия имела целью вывести спутники-близнецы, DRO-A и DRO-B, на дальнюю ретроградную орбиту вокруг Луны, стабильную траекторию, требующую минимального расхода топлива.

Потеря демонстраторов DRO является ударом по планам Китая контролировать космическое движение между Землей и Луной, что имеет решающее значение для создания постоянных лунных баз.

Будущее Луны и Земли

Ожидается, что уже в следующем десятилетии между Землей и Луной начнется интенсивное движение космических флотов ведущих государств. Это необходимо будет для создания на Луне баз постоянного присутствия. На основе спутниковой системы лазерной навигации DRO Китай рассчитывает контролировать эти потоки, однако пока что реализовать этот план не удалось.

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Недавний орбитальный полет Starship продемонстрировал успехи SpaceX в развитии космического корабля. Аппарат смог достичь орбиты и успешно выполнил почти все задачи миссии. SpaceX имеет большие планы на свой флагманский проект и когда Starship совершит полностью успешный полет с безопасным возвращением на Землю, это изменит ландшафт космических путешествий навсегда.