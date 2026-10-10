Об этом вечером 10 октября сообщил официальный телеграм-канал Дии.

Что известно о работе портала Дия

Пользователей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Специалисты команды уже работают над восстановлением полноценного функционирования сервиса.

О завершении плановых работ и восстановлении доступа к электронным услугам команда сервиса сообщит дополнительно.

В то же время приложение Дия работает в обычном режиме.

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К слову, в Украине выбирали знаковую украинскую книгу в приложении Дия. Выбирать можно было из 15 книг, вышедших в свет в 2022–2026 годах.

Голосование длилось до 6 октября, а о результатах можно будет узнать 22 октября.