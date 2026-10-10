Про це увечері 10 жовтня повідомив офіційний телеграм-канал Дії.

Що відомо про роботу порталу Дія

Користувачів просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Фахівці команди вже працюють над відновленням повноцінного функціонування сервісу.

Про завершення регламентних заходів та відновлення доступу до електронних послуг команда сервісу повідомить додатково.

Водночас застосунок Дія працює у звичайному режимі.

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До слова, в Україні обирали знакову українську книжку у додатку Дія. Обирати можна було серед 15 книжок, які вийшли друком у 2022 – 2026 роках.

Опитування тривало до 6 жовтня, а про результати можна буде дізнатись 22 жовтня.