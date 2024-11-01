70 лет назад в продажу поступил первый портативный транзисторный радиоприемник Regency TR-1

1 ноября 1954 года стало важной вехой в мире технологий, когда на рынке появился первый портативный транзисторный радиоприемник Regency TR-1, положивший начало волне инноваций в бытовой электронике. Это небольшое устройство, по сегодняшним меркам скромное, проложило путь современным портативным гаджетам.

TR-1, первый потребительский продукт, работавший на транзисторах, а не на вакуумных лампах, стал символом статуса, сообщает 24 Канал.

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Однако крупнейшие радиокомпании той эпохи отвергли транзисторную технологию. Такие гиганты индустрии, как RCA, Sylvania и Philco, глубоко инвестировали в технологию вакуумных ламп, считали транзисторы лишь прихотью, пригодной для любителей.



Реклама радиоприемника Regency TR1 в газете / Фото Don Pies Regency TR1 Website

Это сопротивление часто приводят как пример "дилеммы инноватора" – нежелание внедрять прорывные технологии, которые удовлетворяют новые или нечетко сформулированные потребности клиентов.

Томас Уотсон из IBM даже раздавал радиоприемники TR-1 инженерам, которые колебались относительно использования транзисторов вместо ламп, подчеркивая важность этого перехода.

Влияние Regency TR-1 вышло далеко за пределы бытовой электроники. Пионеры, такие как соучредитель Apple Стив Возняк, с теплотой вспоминают его как устройство, принесшее музыку и связь в их повседневную жизнь.

Мой первый транзисторный радиоприемник... принес мне музыку, он открыл мне мир,

– делился Возняк, подчеркивая его влияние на будущих создателей технологий.

Хотя Sony часто приписывают заслугу в популяризации портативных радиоприемников, их первая модель была выпущена лишь в 1957 году, через три года после дебюта TR-1.

Вскоре транзистор стал основой для интегральных схем и привел к передовым миниатюрным технологиям, которые мы видим сегодня, от персональной электроники до смартфонов.

Интересно, что дизайн TR-1 сравнивали с более поздними иконами, такими как iPod, а некоторые отмечали эволюцию дизайна, что отражает развитие технологии, ориентированной на пользователя.



Радио Regency TR1, радио Braun T3 и плеер Apple iPod / TR1, Braun, Apple

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Сегодня, благодаря таким ресурсам, как ретро-сайт посвященный TR-1, наследие этого новаторского устройства сохраняется, напоминая нам о его длительном влиянии на бытовую электронику. Запуск этого первого транзисторного радио 70 лет назад ознаменовал начало эры портативных технологий, что в итоге повлияло на всю дугу цифровых инноваций.