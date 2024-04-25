Что ждет Землю после четырех почти одновременных вспышек на Солнце 23 апреля

Два дня назад наша звезда снова была неспокойной. Наблюдения за Солнцем показали сразу четыре вспышки, две из которых произошли в один момент, а еще две — через несколько минут. Поскольку такие события часто развиваются в течение нескольких часов, можно говорить, что происходили они одновременно. Как позже сообщили ученые, одна из вспышек устремилась в сторону Земли. Что же нас ждет?

Чего ждать

Как можно сейчас увидеть на сайте SpaceWeatherLive, все вспышки имели разную скорость. К сожалению, не указывается, какая именно из них направляется к Земле. Как правило, корональные выбросы массы (КВМ) требуют от 1 до 5 дней, чтобы добраться до нашей планеты и взаимодействовать с ее магнитным полем. Это означает, что позже всего он доберется до нас 27-28 апреля.

Ранее На Солнце произошли 4 мощные вспышки одновременно, одна из которых теперь направляется к Земле

Почти через двое суток после вспышек наземные магнитометры не показывают никаких возмущений в магнитном поле, а это означает, что выброс или еще не долетел до нас, или же вообще мог пройти мимо, не задев планету.

Но что будет, если КВМ таки поступит? Бояться не стоит, ведь Земля имеет мощную защиту от таких явлений. Прежде всего, стоит отметить, что эти вспышки были средней мощности. Согласно данным Meteoagent, который публикует прогнозируемые и фактические показатели активности Солнца, 23 апреля наблюдалась буря с K-индексом 4, что означает умеренный уровень. Для сравнения, с 19 по 21 апреля, а также за несколько дней до того на Солнце происходили возмущения с K-индексом 6. Вспышки 16 апреля привели к достаточно заметной геомагнитной буре 21 и 22 апреля.

Последствия солнечных вспышек для Земли могут быть разными, от незначительных до катастрофических, в зависимости от интенсивности вспышки и ее направленности на Землю.

Вот некоторые из потенциальных последствий:

Влияние на электросети. Мощная солнечная вспышка способна генерировать электромагнитный импульс (ЭМИ), который может вывести из строя электросети, что приведет к масштабным перебоям в поставках электроэнергии. Подобное случается настолько редко, что почти не заслуживает волнения по этому поводу.

Мощная солнечная вспышка способна генерировать электромагнитный импульс (ЭМИ), который может вывести из строя электросети, что приведет к масштабным перебоям в поставках электроэнергии. Подобное случается настолько редко, что почти не заслуживает волнения по этому поводу. Сбой в работе спутников. ЭМИ также может повредить или вывести из строя спутники, что приведет к перебоям в GPS-навигации, спутниковой связи и других службах, которые зависят от спутников.

ЭМИ также может повредить или вывести из строя спутники, что приведет к перебоям в GPS-навигации, спутниковой связи и других службах, которые зависят от спутников. Радиационная опасность. Астронавты на МКС и авиаперсонал самолетов на очень больших высотах, могут подвергнуться воздействию определенного уровня радиации во время сильной солнечной вспышки.

Астронавты на МКС и авиаперсонал самолетов на очень больших высотах, могут подвергнуться воздействию определенного уровня радиации во время сильной солнечной вспышки. Нарушение радиочастотной связи . Рентгеновские и ультрафиолетовые излучения, продуцируемые во время солнечных вспышек, могут приводить к перебоям в радиочастотной связи, особенно в коротковолновой и радиосвязи на большом расстоянии.

. Рентгеновские и ультрафиолетовые излучения, продуцируемые во время солнечных вспышек, могут приводить к перебоям в радиочастотной связи, особенно в коротковолновой и радиосвязи на большом расстоянии. Полярные сияния. Сильные солнечные вспышки могут вызвать полярные сияния, которые можно наблюдать обычно в северных регионах. Но в очень редких случаях они могут спускаться южнее. Так, например, в прошлом году мы неоднократно наблюдали красные сияния над Украиной.

Важно отметить, что не каждая солнечная вспышка приводит к серьезным последствиям на Земле. В основном вспышки являются относительно слабыми и не вызывают никаких заметных проблем. Поэтому большинство людей, особенно в Украине, даже не заметит, что что-то происходит.