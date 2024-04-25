Чого чекати

Як можна зараз побачити на сайті SpaceWeatherLive, усі спалахи мали різну швидкість. На жаль, не вказується, який саме з них прямує до Землі. Як правило, корональні викиди маси (КВМ) потребують від 1 до 5 днів, щоб добратися до нашої планети та провзаємодіяти з її магнітним полем. Це означає, що найпізніше він дістанеться до нас 27-28 квітня.

Раніше На Сонці сталися 4 потужні спалахи одночасно, один з яких тепер прямує до Землі

Майже через дві доби після спалахів наземні магнітометри не показують ніяких збурень у магнітному полі, а це означає, що викид або ще не долетів до нас, або ж узагалі міг пройти повз, не зачепивши планету.

Але що буде, якщо КВМ таки надійде? Боятись не варто, адже Земля має потужний захист від таких явищ. Перш за все, варто зазначити, що ці спалахи були середньої потужності. Згідно з даними Meteoagent, який публікує прогнозовані та фактичні показники активності Сонця, 23 квітня спостерігалася буря з K-індексом 4, що означає помірний рівень. Для порівняння, з 19 по 21 квітня, а також за кілька днів до того на Сонці відбувалися збурення з K-індексом 6. Спалахи 16 квітня призвели до досить помітної геомагнітної бурі 21 та 22 квітня.

Наслідки сонячних спалахів для Землі можуть бути різними, від незначних до катастрофічних, залежно від інтенсивності спалаху та його спрямованості на Землю.

Ось деякі з потенційних наслідків:

Вплив на електромережі. Потужний сонячний спалах здатен генерувати електромагнітний імпульс (ЕМІ), який може вивести з ладу електромережі, що призведе до масштабних перебоїв в постачанні електроенергії. Подібне трапляється настільки рідко, що майже не заслуговує на хвилювання з цього приводу.

Потужний сонячний спалах здатен генерувати електромагнітний імпульс (ЕМІ), який може вивести з ладу електромережі, що призведе до масштабних перебоїв в постачанні електроенергії. Подібне трапляється настільки рідко, що майже не заслуговує на хвилювання з цього приводу. Збій у роботі супутників. ЕМІ також може пошкодити або вивести з ладу супутники, що призведе до перебоїв у GPS-навігації, супутниковому зв'язку та інших службах, які залежать від супутників.

ЕМІ також може пошкодити або вивести з ладу супутники, що призведе до перебоїв у GPS-навігації, супутниковому зв'язку та інших службах, які залежать від супутників. Радіаційна небезпека. Астронавти на МКС та авіаперсонал літаків на дуже великих висотах, можуть зазнати впливу певного рівня радіації під час сильного сонячного спалаху.

Астронавти на МКС та авіаперсонал літаків на дуже великих висотах, можуть зазнати впливу певного рівня радіації під час сильного сонячного спалаху. Порушення радіочастотного зв'язку . Рентгенівські та ультрафіолетові випромінювання, що продукуються під час сонячних спалахів, можуть призводити до перебоїв у радіочастотному зв'язку, особливо в короткохвильовому та радіозв'язку на великій відстані.

. Рентгенівські та ультрафіолетові випромінювання, що продукуються під час сонячних спалахів, можуть призводити до перебоїв у радіочастотному зв'язку, особливо в короткохвильовому та радіозв'язку на великій відстані. Полярні сяйва. Сильні сонячні спалахи можуть викликати полярні сяйва, які можна спостерігати зазвичай у північних регіонах. Але у дуже рідкісних випадках вони можуть спускатися південніше. Так, наприклад, торік ми неодноразово спостерігали червоні сяйва над Україною.

Важливо зазначити, що не кожен сонячний спалах призводить до серйозних наслідків на Землі. Здебільшого спалахи є відносно слабкими та не спричинюють жодних помітних проблем. Тож більшість людей, особливо в Україні, навіть не помітить, що щось відбувається.