Над Северным полюсом Солнца внезапно образовался огненный вихрь, и учёные не могут этого объяснить

Несколько дней назад ученые наблюдали, как часть протуберанца Солнца словно "оторвалась" и начала вращаться у северного полюса светила, как гигантский атмосферный вихрь. Ученые не могут объяснить этого необычного явления.

Ученые знают, что солнечные протуберанцы – относительно плотные образования водородной и гелиевой плазмы на краю солнечного диска или его темных пятен. Протуберанцы обычно извергаются, когда структура становится нестабильной и вырывается наружу, высвобождая плазму.

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Уникальное событие в истории наблюдений за солнцем

Скотт Макинтош из Национального центра атмосферных исследований в Боулдере, штат Колорадо, сказал, что никогда раньше не видел ничего подобного. Он также отметил, что "один раз в каждом солнечном цикле на 55 градусе широты происходит нечто странное".

Напомним, что солнечный цикл – это самый заметный период активности звезды, который длится 11 лет. Протуберанец каждый раз образуется в одном и том же месте, но ученые никогда раньше не видели, чтобы он превращался в атмосферный вихрь.

Один раз в каждом солнечном цикле он (северный протуберанец) формируется на 55 градусов широты и начинает двигаться к солнечным полюсам. Это очень любопытно. Вокруг этого явления возникает все больше вопросов "почему". Почему он движется к полюсу только один раз, а потом исчезает, чтобы через три-четыре года волшебным образом снова появиться в той же области?

– сказал Макинтош.

Ученые предполагают, что образование вихря связано с изменением направления магнитного поля Солнца. Они также отмечают важность полярной области в формировании магнитного поля, но точные причины необычного вихря остаются неизвестными.

Протуберанец образует вихрь: смотрите видео

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Кстати, недавно ученые сделали важное открытие о короне Солнца, внешней части его атмосферы, получив первые в истории ультрафиолетовые изображения. На метеорологическом спутнике была установлена специальная камера, которая фиксирует только ультрафиолетовый свет, излучаемый Солнцем.