Первое ультрафиолетовое фото Солнца помочь обнаружили удивительные паутинообразные структуры в его короне

Ученые сделали важное открытие о короне Солнца, внешней части его атмосферы, получив первые в истории ультрафиолетовые изображения. Согласно статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy, на метеорологическом спутнике была установлена специальная камера, фиксирующая лишь ультрафиолетовый свет, излучаемый Солнцем.

Солнечный ультрафиолетовый сканер (SUVI) на геостационарных оперативных экологических спутниках (GOES) был направлен подальше от Солнца в течение целого месяца, чтобы сделать снимки, которые помогли открыть необычные структуры в короне нашей звезды.

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Что такого необычного удалось найти

Ученые были поражены, обнаружив в средней короне Солнца вытянутые паутинообразные структуры, где накапливается магнитная энергия перед тем, как высвободиться и вытолкнуть частицы в космос. Считается, что именно в этой области зарождается солнечный ветер – поток заряженных частиц, который может вызвать полярные сияния на Земле, но также может нанести значительный вред. Часто от этого страдают:

электросети,

спутники,

астронавты на МКС.

Корона Солнца изучается более 25 лет с помощью инструмента LASCO на космическом аппарате NASA SOHO, но LASCO не может видеть среднюю часть короны, где зарождается солнечный ветер. Новые изображения предоставляют ценную информацию о солнечном ветре и его структуре и могут объяснить его происхождение.

Подробнее об открытии: смотрите видео

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Исследование открывает новый подход к наблюдению короны в большем масштабе, и в апреле 2025 NASA запустит космический аппарат PUNCH, чтобы сфотографировать внешнюю корону Солнца и понять, как она превращается в солнечный ветер. Благодаря новому наблюдению за средней короной Солнца ученые теперь могут иметь более полное представление о взаимодействии солнечного ветра с остальной Солнечной системой.