Выглядит жутко: энтузиасты хакнули робопса и заставили его ходить на задних лапах

Исследователи из Вустерского политехнического института (WPI) и Шанхайского технологического университета несколько ускорили эволюцию четырехлапых роботов. Их решение позволяет работам-собакам ходить на двух ногах.

Специальная модификация напечатана на 3D-принтере, призванная разрешить практически любому четырёхногому работу ходить на двух ногах с минимальными изменениями. Расширители устанавливаются на две ноги робота, и позволяют ему балансировать на них всем своим весом.

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На видео продемонстрировано, как усилители позволили маленькому четвероногому роботу сделать первые, хоть и шаткие шаги.

Четвероногий робопес ходит на двух ногах: смотрите видео

Двуногие работы обычно имеют больше степеней свободы в конечностях, чтобы обеспечить более динамичную и адаптивную локомоцию, но в нашем случае мы сосредоточились на мультимодальном аспекте, чтобы сделать роботов более стабильными и быстрыми и маневренными,

– сказал исследователь WPI Андре Розендо.

Почему это может быть очень полезно

Благодаря способности робота вставать, исследователи получили некоторые предварительные результаты по подъему на места, которые находятся выше, чем центр тяжести самого робота. После механических смен на передних конечностях инженеры могут лучше оценить сложные манипуляции, требующие использования обеих рук одновременно, что редко встречается в современных мобильных работах.

Такое расширение возможностей четвероногих роботов может показаться очень полезным. Оно точно придаст потенциальным сценариям использование робота, ранее не запланированного производителями.