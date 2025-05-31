Ученые говорят, что потеря генетического разнообразия на Земле теперь заметна даже из космоса

Изменения в экосистемах планеты настолько масштабны, что их последствия видны даже с орбиты. С помощью спутниковых снимков ученые зафиксировали уменьшение генетического разнообразия растений в горных регионах Европы.

Спутники видят потерю биоразнообразия

Исследования указывают, что потерю генетического разнообразия среди растений можно обнаружить из космоса. Команда ученых проанализировала спутниковые данные вместе с генетическим анализом растений и пришла к печальному выводу: из-за климатических изменений и изменения способов землепользования в горных регионах Европы распространяются более "энергичные" и "конкурентоспособные" растения, такие как кустарники и деревья. Это вторжение вытесняет традиционные специализированные виды низкорослых растений, которые всегда характеризовали открытые горные луга, сообщает 24 Канал со ссылкой на SciTechDaily. Этот процесс получил название "озеленение гор".

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Особенно это сказывается на сидерите – лекарственном растении, известном как греческий горный чай. Оно имеет высокую ценность для фармацевтики и местного населения благодаря своим целебным свойствам. Кроме того, сидерит считается важным биоиндикатором здоровья горных лугов. Но из-за агрессивного озеленения этот вид начал стремительно терять свое генетическое разнообразие.

Данные с орбиты и из гербариев

В рамках исследования ученые объединили архивные образцы растений 1970-х годов с современными образцами, а также спутниковые изображения, полученные за последние десятилетия. Руководитель исследования Спирос Теодоридис рассказал, что команда исследовала популяции сидерита на одиннадцати греческих горных хребтах. В восьми из них уровень генетического разнообразия заметно сократился. В некоторых случаях до 20% генома растений обнаружили признаки инбридинга (скрещивания близкородственных организмов) – свидетельство сокращения численности популяций.

Профессор Дэвид Ногуес-Браво из Копенгагенского университета отмечает: способность вида адаптироваться к изменениям среды напрямую зависит от его генетического разнообразия. Уменьшение этого разнообразия означает повышенную уязвимость к болезням, засухам и стрессовым факторам – вплоть до возможного исчезновения вида.

Одной из уникальных черт этого исследования является сочетание спутникового зондирования с геномным анализом. По словам Теодоридиса, такой подход открывает возможность оценивать состояние генетического разнообразия даже в труднодоступных районах, где раньше это было почти невозможно. Профессор Томас Хиклер добавляет, что рост плотности растительности, зафиксировано спутниками, коррелирует с уровнем генетической эрозии – то есть спутниковые снимки могут служить индикатором таких изменений.

Глобальная проблема, требующая действий

Феномен озеленения гор уже наблюдается во всем мире – это следствие как глобального потепления, так и отказа от традиционного сельского хозяйства. Его влияние заметно не только на экосистемы, но и на генетическую основу живых организмов.

По мнению исследователей, важно сосредоточить природоохранные усилия на регионах, которые больше всего пострадали. Также необходимо проводить подобные исследования в других регионах и на других видах, чтобы составить полную картину влияния изменений окружающей среды на генетическое разнообразие, а затем разработать эффективные пути реагирования.