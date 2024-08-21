Электромобили теряют половину стоимости в рекордные сроки, –исследование Wired

Недавнее исследование, проведенное Wired, показало, что электромобили в США и Великобритании могут потерять до 50% своей первоначальной стоимости в течение первого года эксплуатации. Такое значительное обесценивание намного опережает темпы потери стоимости традиционных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, что вызывает беспокойство среди потенциальных покупателей электромобилей (EV).

Детали исследования

В исследовании было проанализировано шесть популярных моделей электромобилей на вторичном рынке в США и Великобритании, при этом основное внимание уделялось транспортным средствам, которым было 12 месяцев и которые проехали примерно 16 000 километров.

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Результаты оказались шокирующими:

Audi e-Tron GT, который в Великобритании продается по цене около 138 000 долларов, потерял 49% своей стоимости за первый год эксплуатации .

. Ford Mustang Mach-E и Polestar 2, произведенные китайской компанией Geely в сотрудничестве с Volvo, за тот же период упали в цене на 52% .

. Модель 3 от Tesla держалась немножечко лучше: в течение первого года на рынке Великобритании она обесценилась на 45% , и эту тенденцию исследователи частично объясняют частым обновлением программного обеспечения Tesla, которое улучшает производительность и функции автомобиля.

, и эту тенденцию исследователи частично объясняют частым обновлением программного обеспечения Tesla, которое улучшает производительность и функции автомобиля. Однако даже премиум-бренды не имели иммунитета: Porsche Taycan и Hyundai Ioniq 5 также потеряли почти половину своей стоимости в течение первого года, падение составило 49% и 50% соответственно.

Почему так происходит

Интересно, что в Великобритании увеличение пробега не имеет значительного влияния на остаточную стоимость электромобилей.

Например, удвоение пробега Polestar 2 с 16 000 до 32 000 километров привело к снижению стоимости лишь на 2%. Аналогичную устойчивость продемонстрировал и Porsche Taycan. Более того, возраст автомобиля минимально влиял на его цену после первых 12 месяцев эксплуатации.

Такое быстрое обесценивание в течение первого года резко контрастирует с показателями автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, которые, как правило, сохраняют большую часть своей стоимости с течением времени.

В Великобритании аналогичные автомобили с бензиновым двигателем, как правило, более чем на 40% дороже, чем эквивалентные электрические модели на вторичном рынке.

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Ситуация в США

Хотя уровень амортизации электромобилей в США не такой высокий, как в Великобритании, он все еще остается значительным, часто превышая 40% в течение первого года. Среднегодовой пробег в США также выше – 22 400 километров по сравнению с 11 200 километрами в Великобритании.

По данным iSeeCars, американской исследовательской автомобильной компании, электромобили в США теряют в среднем 49,1% своей стоимости за пять лет по сравнению с 38,8% для автомобилей с бензиновыми двигателями.

Дефицит транспортных средств, вызванный пандемией, удерживает цены на вторичном рынке на высоком уровне, однако средняя цена подержанного электромобиля в США снизилась до 28 800 долларов по сравнению с 31 400 долларов за автомобиль с бензиновым двигателем.

Рынок электромобилей

Исследование также осветило проблемы, с которыми сталкиваются покупатели электромобилей в нижнем ценовом сегменте. В Великобритании подержанные электромобили, такие как Renault Zoe и Citroën e-C4, можно приобрести всего за 6400 долларов и 15 000 долларов соответственно. Однако беспокойство относительно стоимости замены тяговых батарей сохраняется, хотя только около 2,5% британских владельцев сталкиваются с такой необходимостью, а стоимость замены колеблется от 6 500 долларов до 20 000 долларов.

Покупатели электромобилей высокого класса особенно уязвимы к быстрой амортизации. Например, Mercedes-Benz EQE потерял 51 000 долларов в стоимости всего за три месяца эксплуатации, что эквивалентно ежедневной амортизации в размере 615 долларов, даже когда он не используется.

В чем проблема

Расследование Wired объясняет такое резкое обесценивание несколькими факторами, в частности агрессивным снижением цен автопроизводителями на первичном рынке, что привело к падению цен на новые электромобили. Кроме того, частое появление новых моделей ускорило обесценивание старых электромобилей.

Несмотря на эти вызовы, электромобили продолжают завоевывать долю рынка, на конец июля 2024 года на них приходилось 18,5% продаж новых автомобилей в Великобритании. В США электромобили составляют 6,8% рынка, значительно опережая гибриды с подзарядкой.

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Как следует из исследования, электромобили, как правило, теряют большую часть своей стоимости в течение первых 12 месяцев, после чего цены на них стабилизируются. Это свидетельствует о том, что долгосрочное владение или покупка немного подержанного электромобиля может быть финансово выгодным решением.