Деталі дослідження

У дослідженні було проаналізовано шість популярних моделей електромобілів на вторинному ринку в США та Великої Британії, при цьому основна увага приділялася транспортним засобам, яким було 12 місяців і які проїхали приблизно 16 000 кілометрів.

Дивіться також У США створять "мережу автомобілів", які постійно стежитимуть один за одним

Результати виявилися шокуючими:

Audi e-Tron GT, який у Великої Британії продається за ціною близько 138 000 доларів, втратив 49% своєї вартості за перший рік експлуатації .

. Ford Mustang Mach-E і Polestar 2, вироблені китайською компанією Geely у співпраці з Volvo, за той самий період впали в ціні на 52% .

. Модель 3 від Tesla трималася трішечки краще: протягом першого року на ринку Великої Британії вона знецінилася на 45% , і цю тенденцію дослідники частково пояснюють частим оновленням програмного забезпечення Tesla, яке покращує продуктивність і функції автомобіля.

, і цю тенденцію дослідники частково пояснюють частим оновленням програмного забезпечення Tesla, яке покращує продуктивність і функції автомобіля. Однак навіть преміум-бренди не мали імунітету: Porsche Taycan та Hyundai Ioniq 5 також втратили майже половину своєї вартості протягом першого року, падіння склало 49% та 50% відповідно.

Чому так відбувається

Цікаво, що у Великій Британії збільшення пробігу не має значного впливу на залишкову вартість електромобілів.

Наприклад, подвоєння пробігу Polestar 2 з 16 000 до 32 000 кілометрів призвело до зниження вартості лише на 2%. Аналогічну стійкість продемонстрував і Porsche Taycan. Щобільше, вік автомобіля мінімально впливав на його ціну після перших 12 місяців експлуатації.

Таке швидке знецінення протягом першого року різко контрастує з показниками автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння, які, як правило, зберігають більшу частину своєї вартості з плином часу.

У Великій Британії аналогічні автомобілі з бензиновим двигуном, як правило, більш ніж на 40% дорожчі, ніж еквівалентні електричні моделі на вторинному ринку.

Не пропустіть Концепт електричного Cadillac виглядає так, наче вилитий з цільного шматка металу

Ситуація в США

Хоча рівень амортизації електромобілів у США не такий високий, як у Великій Британії, він все ще залишається значним, часто перевищуючи 40% протягом першого року. Середньорічний пробіг у США також вищий – 22 400 кілометрів у порівнянні з 11 200 кілометрами у Великобританії.

За даними iSeeCars, американської дослідницької автомобільної компанії, електромобілі в США втрачають в середньому 49,1% своєї вартості за п'ять років порівняно з 38,8% для автомобілів з бензиновими двигунами.

Дефіцит транспортних засобів, спричинений пандемією, утримує ціни на вторинному ринку на високому рівні, проте середня ціна вживаного електромобіля в США знизилася до 28 800 доларів порівняно з 31 400 доларів за автомобіль з бензиновим двигуном.

Ринок електромобілів

Дослідження також висвітлило проблеми, з якими стикаються покупці електромобілів у нижньому ціновому сегменті. У Великої Британії вживані електромобілі, такі як Renault Zoe та Citroën e-C4, можна придбати всього за 6400 доларів та 15 000 доларів відповідно. Однак занепокоєння щодо вартості заміни тягових батарей зберігається, хоча лише близько 2,5% британських власників стикаються з такою потребою, а вартість заміни коливається від 6 500 доларів до 20 000 доларів.

Покупці електромобілів високого класу особливо вразливі до швидкої амортизації. Наприклад, Mercedes-Benz EQE втратив 51 000 доларів у вартості лише за три місяці експлуатації, що еквівалентно щоденній амортизації у розмірі 615 доларів, навіть коли він не використовується.

У чому проблема

Розслідування Wired пояснює таке різке знецінення кількома факторами, зокрема агресивним зниженням цін автовиробниками на первинному ринку, що призвело до падіння цін на нові електромобілі. Крім того, часта поява нових моделей прискорила знецінення старих електромобілів.

Попри ці виклики, електромобілі продовжують завойовувати частку ринку, на кінець липня 2024 року на них припадало 18,5% продажів нових автомобілів у Великій Британії. У США електромобілі складають 6,8% ринку, значно випереджаючи гібриди з підзарядкою.

Вам буде цікаво Бензин, дизель, гібрид: яке авто найбільш вигідне

Як випливає з дослідження, електромобілі, як правило, втрачають більшу частину своєї вартості протягом перших 12 місяців, після чого ціни на них стабілізуються. Це свідчить про те, що довгострокове володіння або купівля трохи вживаного електромобіля може бути фінансово вигідним рішенням.